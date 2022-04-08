MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gelin adayı Naz Mila kısa taytla poz verdi! Gelen yorum sonrası ağzını bozdu

Gelin adayı Naz Mila kısa taytla poz verdi! Gelen yorum sonrası ağzını bozdu

08.04.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem popüler olan evlilik programlarıyla adını duyuran Naz Mila, son dönemde müstehcen pozlarıyla gündeme geliyor. Naz Mila son olarak kısa taytıyla bir poz verdi ve hayranından da ilginç bir yorum aldı. Mila yoruma cevap verirken ağzını bozdu.

Gelin adayı Naz Mila kısa taytla poz verdi! Gelen yorum sonrası ağzını bozdu

Zuhal Topal’ın sunduğu evlilik programıyla ünlenen Naz Mila yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Sınırları zorlayan pozlarını ve estetik operasyonlarını takipçileriyle paylaşan eski gelin adayı Naz Mila son olarak taytıyla bir poz verdi.

Naz Mila bu poza hiç beklemediği bir tepki aldı. Takipçisi Mila'nın hep aynı taytı giydiğini iddia ederek "Başka taytın yok mu hep aynısı" yazdı.

ktmllmy

Naz Mila bu yorumu pas geçmedi ve "Vay a.. daha aldığımdan ilk defadır giyiyorum, aşkım senin kadar zengin değilim ki farklı giyeyim her gün" dedi.

aüt

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sarah Jessica Parker koronavirüse yakalandı Sarah Jessica Parker koronavirüse yakalandı
Son dakika: Boşandığı eşiyle sorunlar yaşayan Midyeci Ahmet gözyaşları içinde isyan etti! 'Mezarını bile yaptıramadım'Son dakika: Boşandığı eşiyle sorunlar yaşayan Midyeci Ahmet gözyaşları içinde isyan etti! 'Mezarını bile yaptıramadım'
Dekolteli pozunu paylaştı! "Soyun da rahatlasın şu millet"Dekolteli pozunu paylaştı! "Soyun da rahatlasın şu millet"
Anahtar Kelimeler:
Naz Mila
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Babası teslim olmasını sağlamıştı! Yakalanacağını anlayınca intihar etti

Babası teslim olmasını sağlamıştı! Yakalanacağını anlayınca intihar etti

Brent petrol 100 doların altına geriledi! İşte benzin ve motorin fiyatında son durum

Brent petrol 100 doların altına geriledi! İşte benzin ve motorin fiyatında son durum

Ucuz kırmızı et satışı başladı! İşte alınabilecek yerler

Ucuz kırmızı et satışı başladı! İşte alınabilecek yerler

İslam Memiş mayıs ayı için uyardı: Sakın...

İslam Memiş mayıs ayı için uyardı: Sakın...

TBMM'de kabul edildi! Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu: Gözünüz aydın arkadaşlar

TBMM'de kabul edildi! Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu: Gözünüz aydın arkadaşlar

Çay tiryakilerine çok kötü haber!

Çay tiryakilerine çok kötü haber!

İlginizi Çekebilir

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

İftar ve sahurda bol bol yiyin tüm gün tok tutuyor

İftar ve sahurda bol bol yiyin tüm gün tok tutuyor

Pentagon belgeleri yazdı: Uzaylıyla cinsel ilişki...

Pentagon belgeleri yazdı: Uzaylıyla cinsel ilişki...

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.