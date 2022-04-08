Gelin adayı Naz Mila kısa taytla poz verdi! Gelen yorum sonrası ağzını bozdu

Zuhal Topal’ın sunduğu evlilik programıyla ünlenen Naz Mila yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Sınırları zorlayan pozlarını ve estetik operasyonlarını takipçileriyle paylaşan eski gelin adayı Naz Mila son olarak taytıyla bir poz verdi.

Naz Mila bu poza hiç beklemediği bir tepki aldı. Takipçisi Mila'nın hep aynı taytı giydiğini iddia ederek "Başka taytın yok mu hep aynısı" yazdı.

Naz Mila bu yorumu pas geçmedi ve "Vay a.. daha aldığımdan ilk defadır giyiyorum, aşkım senin kadar zengin değilim ki farklı giyeyim her gün" dedi.



