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Gelin adayı Naz Mila'nın çıplak paylaşımı hayranlarını kızdırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2020 10:55 | Son Güncelleme

Evlilik programı ile adını duyuran ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren fenomen gelin adayı Naz Mila, paylaştığı çıplak pozuyla gündeme geldi. Gelin adayının bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda eleştiri geldi.

Adını evlilik programı Evleneceksen Gel programı ile duyuran Azerbeycanlı Naz Mila, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Gelin adayının son paylaşımını takipçileri fazla iddialı bulunca, tepkiler de gecikmedi.

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Geçtiğimiz senelerde yaptırdığı dövme ile İngiliz basınında dalga konusu konu olan Naz Mila, bacağına boydan boya "I can judge a single god with my wrongs and wrongs" yazdırmıştı. Naz Mila, dövmesinin "Beni doğrularım ve yanlışlarımla sadece Tanrı yargılar" anlamına gelmesini istese de, yapdırdığı dövme bozuk bir gramerle ve yanlış kelimelerle yazıldığı için ortaya manasız bir cümle çıkıyordu.

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Naz Mila'nın ‘Ben yargılarım, yalnız Tanrıyı hatalarım ve hatalarla…’ gibi anlamsız söz öbeğinden oluşan dövmesi, sosyal medyada alay konusu olmuştu.

Naz Mila bu sefer de çıplak paylaşımıyla gündem oldu

Geçtiğimiz ay ünlü modeller arasında trend olan maske bikini akımına uyan gelin adayı son olarak çıplak pozunu Instagram hesabından paylaştı.
Çıplak pozunu sansürsüz paylaşan Mila'ya ise takipçileri "Sen annesin, hiç yakışmıyor bu pozlar" diyerek tepki gösterdi.
Aslen Azerbaycanlı olan Naz Mila, ismini ilk olarak izdivaç programıyla duyurmuştu.
Zuhal Topal'ın sunduğu Evleneceksen gel isimli programın popüler gelin adayların biriydi.
Programın sonlanması ardından sosyal medya hesaplarından sıkça cesur paylaşımları ile adından söz ettiren Naz Mila, bir dönem Ali Ağaoğlu'nun kardeşi Hüseyin Ağaoğlu ile birlikte görüntülenmişti.
1992 yılında dünyaya gelen Naz Mila'nın eski evliliğinden Milana isminde bir kızı var.
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