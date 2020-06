Gelin adayı Naz Mila'nın çıplak paylaşımı hayranlarını kızdırdı

Adını evlilik programı Evleneceksen Gel programı ile duyuran Azerbeycanlı Naz Mila, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Gelin adayının son paylaşımını takipçileri fazla iddialı bulunca, tepkiler de gecikmedi.

Geçtiğimiz senelerde yaptırdığı dövme ile İngiliz basınında dalga konusu konu olan Naz Mila, bacağına boydan boya "I can judge a single god with my wrongs and wrongs" yazdırmıştı. Naz Mila, dövmesinin "Beni doğrularım ve yanlışlarımla sadece Tanrı yargılar" anlamına gelmesini istese de, yapdırdığı dövme bozuk bir gramerle ve yanlış kelimelerle yazıldığı için ortaya manasız bir cümle çıkıyordu.

Naz Mila'nın ‘Ben yargılarım, yalnız Tanrıyı hatalarım ve hatalarla…’ gibi anlamsız söz öbeğinden oluşan dövmesi, sosyal medyada alay konusu olmuştu.