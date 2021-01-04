MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gelin adayı Naz Mila sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor!

Gelin adayı Naz Mila sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor!

04.01.2021 11:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Gelin adayı Naz Mila sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor!

Katıldığı evlilik programıyla adını duyuran, ardından sosyal medya üzerinden yaptığı cesur paylaşımlar ile dikkat çeken fenomen gelin adayı Naz Mila, küvette yaptığı cesur paylaşımla olay oldu.

Bir dönem katıldığı izdivaç programlarıyla tanınan Naz Mila, zaman zaman sosyal medyadan yaptığı erotik paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor.

zann

İlk olarak adını evlilik programı Evleneceksen Gel programı ile duyuran Azerbeycanlı Naz Mila, bir dönem yaptırdığı dövme ile dünya gündeminde yer almış, ünlü İngiliz gazetesi Daily Mail'de haber olmuştu.

naz

Sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Naz Mila, sosyal medya üzerinden yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

naz mila
Küvette sarı iç çamaşırıyla arkası dönük poz veren eski gelin adayına çok sayıda yorum geldi.

Gelin adayı Naz Mila sosyal medya paylaşımlarıyla olay oldu!Gelin adayı Naz Mila sosyal medya paylaşımlarıyla olay oldu!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Cem Yılmaz'dan sürpriz Serenay Sarıkaya adımı Cem Yılmaz'dan sürpriz Serenay Sarıkaya adımı
Kız kıza tatil kaçamağı! Soluğu orada aldı Kız kıza tatil kaçamağı! Soluğu orada aldı
'Ejderhaları uçurmayı dört gözle bekliyorum' 'Ejderhaları uçurmayı dört gözle bekliyorum'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
sütte varmı hani şu geçen yıkananlar gibi

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan çok sert sözler: İzin vermeyeceğiz

Bakan Koca'dan çok sert sözler: İzin vermeyeceğiz

Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşıları ile ilgili flaş gelişme

Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşıları ile ilgili flaş gelişme

İsyan etti! ''Alayının Allah belasını versin!''

İsyan etti! ''Alayının Allah belasını versin!''

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

Medya imparatoru Asil Nadir 79 yaşında yeniden baba oldu

Medya imparatoru Asil Nadir 79 yaşında yeniden baba oldu

Kırşehir'deki dehşete düşüren olayda 8 kişi tutuklandı

Kırşehir'deki dehşete düşüren olayda 8 kişi tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Göbeğinden zeytin yemişti! Son hali olay...

Göbeğinden zeytin yemişti! Son hali olay...

Gelin adayının sosyal medya paylaşımları olay!

Gelin adayının sosyal medya paylaşımları olay!

Lüks arabası pert olmuştu! Yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı

Lüks arabası pert olmuştu! Yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı

Kızları sosyal medyayı salladı!

Kızları sosyal medyayı salladı!

Süper minisi ve yırtmacıyla olay oldu

Süper minisi ve yırtmacıyla olay oldu

Sevgilisinden ayrıldı Survivor'a gidiyor! 'Takım arkadaşlarımla...'

Sevgilisinden ayrıldı Survivor'a gidiyor! 'Takım arkadaşlarımla...'

Diğer Haberler

Mehmet Ali Erbil: İki yıl sonra ilk tıraşım

Ayaklandıktan sonra paylaştı! 'İki yıl sonra ilk...'

Bella Thorne 'yok artık' dedirtti! Bikini altı küçük gelince...

Bikinisi küçük geldi! Cinsel organı göründü ama...

Dua Lipa'nın kız kıza tatil kaçamağı

Kız kıza tatil kaçamağı! Soluğu orada aldı

Gonca Vuslateri ile Hakan Altun ayrıldı! Hakan Altun bakın ne yaptı

Ayrılıktan sonra bakın ne yaptı! Olay oldu

Enis Arıkan: Fındığım bana sürpriz yaptı

Enis Arıkan: Fındığım bana sürpriz yaptı

Kraliyet'te Prenses Diana gerginliği: Kardeşlerin arası bozulacak

Diana gerginliği: Kardeşlerin arası bozulacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.