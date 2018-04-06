Gelin adayı Polen Mengüş'e tuzak kuran fuhuş çetesine ceza yağdı!

Seda Sayan'ın sunduğu Evleneceksen Gel isimli evlenme programına katılan Polen Mengüş'ün programdan ayrıldıktan sonra fuhuş çetesinin eline düştüğü ortaya çıkmıştı.

Orhan G., Barış B., Burak K. ve Engin A. isimli sanıkların, kadınların çaresizliklerinden istifa ederek; cebir ve şiddet uygulayarak, korkutarak fuhuşa zorlandıkları belirlenmişti.

11 YIL 3 AY HAPİS VE 75 BİN TL PARA CEZASI VERİLDİ

Vatan'dan Tolga Atar'ın haberine göre, sanıkların karar duruşması görüldü.

Kararını açıklayan mahkeme, Barış B. hakkında beraat verirken, Burak K. ve Engin A.'nın 11 yıl 3 ay hapis ve 75 bin TL para cezası verdi.

Orhan G. ise 20 yıl 3 ay hapis 135 bin TL ile para cezasına çarptırıldı.