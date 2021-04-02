Gelin adayı Sevgi Akiska değişimiyle şoke etti

Zuhal Topal'ın evlilik programıyla tanınan Sevgi Akiska son haliyle gündemde.

Eş ararken damat adaylarından Birkan Key ile yatak görüntüleri çıkan gelin adayı Sevgi, değişimiyle ağızlara açık bıraktı. TikTok'ta çektiği videolarla dikkat çeken Sevgi Akiska'nın son haline "Bu nasıl değişim" yorumları yapıldı.

Gelin adayı Sevgi ve yine o dönem gelin adayı olan Hanife Gürdal'ın yakan dostluğu da gözlerden kaçmıyor.

Birbirlerinden ayrılmayan ikili sık sık TikTok için videolar çekiyor.



