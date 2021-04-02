MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gelin adayı Sevgi Akiska değişimiyle şoke etti

Gelin adayı Sevgi Akiska değişimiyle şoke etti

02.04.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zuhal Topal'ın programında eş ararken damat adaylarından Birkan Key ile yatak görüntüleri çıkan gelin adayı Sevgi Akiska son haliyle sosyal medyada gündem oldu.

Gelin adayı Sevgi Akiska değişimiyle şoke etti

Zuhal Topal'ın evlilik programıyla tanınan Sevgi Akiska son haliyle gündemde.

Eş ararken damat adaylarından Birkan Key ile yatak görüntüleri çıkan gelin adayı Sevgi, değişimiyle ağızlara açık bıraktı. TikTok'ta çektiği videolarla dikkat çeken Sevgi Akiska'nın son haline "Bu nasıl değişim" yorumları yapıldı.

2

Gelin adayı Sevgi ve yine o dönem gelin adayı olan Hanife Gürdal'ın yakan dostluğu da gözlerden kaçmıyor.

1

Birbirlerinden ayrılmayan ikili sık sık TikTok için videolar çekiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSurvivor'da beklenmedik eleme! Ünlü oyuncu gözyaşları içinde veda ettiSurvivor'da beklenmedik eleme! Ünlü oyuncu gözyaşları içinde veda etti
Gelinim Mutfakta'da diskalifiye şoku! İşin aslı sonradan anlaşıldıGelinim Mutfakta'da diskalifiye şoku! İşin aslı sonradan anlaşıldı
Yılbaşı programına da atlamadı! Zirvedeki isimYılbaşı programına da atlamadı! Zirvedeki isim
Anahtar Kelimeler:
Hanife Gürdal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
o programlardan gunu birlik parayı götürüp, gelen erkeklerin umudunu çalanlar
buda bişeymi yahu siz bir de çılgın gelinler gözde boza nazmila ya bir bakın derim şu saçma evlendirme programları bu ülkeye yapılmış en büyük hainliktir
2021'in naz mila sı????

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Çocukluk fotoğrafını paylaşıp ekledi! 'Kız olduğum için eğlenmeme izin verilmedi...'

Çocukluk fotoğrafını paylaşıp ekledi! 'Kız olduğum için eğlenmeme izin verilmedi...'

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Dünyaca ünlü isim Sibel Kekilli’ye kayıtsız kalamadı

Dünyaca ünlü isim Sibel Kekilli’ye kayıtsız kalamadı

Ünlü türkücünün 11 yıllık evliliği bitti! İşte boşanma nedeni

Ünlü türkücünün 11 yıllık evliliği bitti! İşte boşanma nedeni

Tanıştıktan 2 saat sonra aynı yatağa girmişlerdi! Meğer fazlası varmış...

Tanıştıktan 2 saat sonra aynı yatağa girmişlerdi! Meğer fazlası varmış...

Diğer Haberler

Sinan Güleryüz'den eşi Özge Özder'e romantik kutlama

Özge Özder'e romantik kutlama! 'Dün, bugün, yarın ve...'

Ezhel'in Sakatat şarkısı ve klibi olay oldu

Sakatat gündeme bomba gibi düştü

Gelinim Mutfakta'da diskalifiye şoku! İşin aslı sonradan anlaşıldı

Gelinim Mutfakta'da diskalifiye şoku! İşin aslı sonradan anlaşıldı

Irina Shayk podyumda! Arkasını dönünce herkes şaşırdı

Arkasını dönünce herkes şaşırdı!

Selin Ciğerci'nin büyük başarısı! Vergi rekortmeni oldu

Vergi rekortmeni oldu! İlk 20'de...

Summer Monteys ısınan havayı fırsat bilip kendini havuza attı

Summer Monteys ısınan havayı fırsat bilip kendini havuza attı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.