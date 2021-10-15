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Gelin adayı Sevgi Akiska yeni imajıyla bambaşka biri oldu

15.10.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zuhal Topal'ın programıyla tanınan gelin adaylarından biri olan Sevgi Akiska'nın son pozu dikkat çekti. Gelin adayı yeni imajıyla beğeni topladı.

Gelin adayı Sevgi Akiska yeni imajıyla bambaşka biri oldu

Zuhal Topal'ın programında eş ararken damat adaylarından Birkan Key ile yatak görüntüleri ifşa olan Sevgi Akiska zaman zaman değişimiyle gündeme geliyor.

Hanife Gürdal ile yakın arkadaş olan ve birlikte sık sık paylaşımlar yapan Akiska TikTok'ta çektiği videolarla da adından söz ettiriyor.

Ekran Alıntısı

Instagram'da reklam paylaşımları yapıp para kazanan gelin adayı son haliyle dikkat çekti. Estetikli haliyle gündem olan Akiska ilk dönem ortaya çıktığı olduğu gibi kahkül yaptırdı.

Kahküllü imajıyla beğeni toplayan gelin adayının ilk halinden ise eser kalmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Zuhal Topal Hanife Gürdal
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