Gelin adayı Sevgi Akiska yeni imajıyla bambaşka biri oldu

Zuhal Topal'ın programında eş ararken damat adaylarından Birkan Key ile yatak görüntüleri ifşa olan Sevgi Akiska zaman zaman değişimiyle gündeme geliyor.

Hanife Gürdal ile yakın arkadaş olan ve birlikte sık sık paylaşımlar yapan Akiska TikTok'ta çektiği videolarla da adından söz ettiriyor.

Instagram'da reklam paylaşımları yapıp para kazanan gelin adayı son haliyle dikkat çekti. Estetikli haliyle gündem olan Akiska ilk dönem ortaya çıktığı olduğu gibi kahkül yaptırdı.

Kahküllü imajıyla beğeni toplayan gelin adayının ilk halinden ise eser kalmadı.



