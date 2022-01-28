MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gelin adayı Solmaz Çiros iddialı pozuyla dikkat çekti! "Gittikçe açılıyorsun"

Gelin adayı Solmaz Çiros iddialı pozuyla dikkat çekti! "Gittikçe açılıyorsun"

28.01.2022 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evlilik programı sayesinde tanınan ve Seda Sayan'ın klibinde de oynayan Solmaz Çiros sosyal medyada dikkat çekiyor. Eski halinden eser kalmayan gelin adayı Solmaz son olarak sahne için iddialı pozlar verdi. Solmaz Çiros'un derin göğüs dekoltesi takipçilerini ikiye böldü. Solmaz'a "Gittikçe açılıyorsun" ve "Eski haline dön" yorumları yağdı.

Gelin adayı Solmaz Çiros iddialı pozuyla dikkat çekti! "Gittikçe açılıyorsun"

Evleneceksen Gel yarışmasıyla ünlenen Solmaz Çiros değişimi ve paylaşımlarıyla takipçilerinin dikkatini çekiyor. Yarışmadan sonra bir güzellik merkezi açan, bir dönem dizide oynayan ve Seda Sayan'ın da klibinde yer alan Solmaz Çiros sahneye de çıkıyor.

Gelin adayı Solmaz yarışmadan sonra bir hayli kilo almış ve kıvrımlı güzeller arasına katılmıştı. Solmaz Çiros son olarak sahne için iddialı bir kıyafet seçti. Derin göğüs dekoltesi bulunan gelin adayını gören takipçileri "Gittikçe açılıyorsun" ve "Eski haline dön" yorumlarında bulundu.

Ekran Alıntısı

Bazı takipçileri ise gelin adayının bu halini çok beğendi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
8.5 saat uçakta mahsur kaldı! Uçağın içinden paylaştı8.5 saat uçakta mahsur kaldı! Uçağın içinden paylaştı
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
'Tesettür' yorumları çileden çıkardı! İsyan etti'Tesettür' yorumları çileden çıkardı! İsyan etti
Anahtar Kelimeler:
Solmaz Çiros
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na saldırı görüntüleri ortaya çıktı!

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na saldırı görüntüleri ortaya çıktı!

Cinsel ilişki itirafı şaşırtmıştı! Bikinili pozları olay oldu

Cinsel ilişki itirafı şaşırtmıştı! Bikinili pozları olay oldu

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme

Hull City'nin yeni teknik direktörü Şota Arveladze oldu

Hull City'nin yeni teknik direktörü Şota Arveladze oldu

Müge Anlı'nın programında canlı yayında yumruklar havada uçuştu!

Müge Anlı'nın programında canlı yayında yumruklar havada uçuştu!

"Asker cenazesi" dedi, tabutu açtırınca gözlerine inanamadılar! Her şeyi itiraf etti

"Asker cenazesi" dedi, tabutu açtırınca gözlerine inanamadılar! Her şeyi itiraf etti

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Kanal D'den flaş karar! Resmen bitti

Kanal D'den flaş karar! Resmen bitti

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

İtiraf etti! "Çekimde bana tecavüz etti"

İtiraf etti! "Çekimde bana tecavüz etti"

Fatma Girik ölmeden vasiyetini hazırlamış! Tüm mal varlığını onlara bıraktı

Fatma Girik ölmeden vasiyetini hazırlamış! Tüm mal varlığını onlara bıraktı

Şoke eden iddialar! "Sen bu gece kimle yattın?"

Şoke eden iddialar! "Sen bu gece kimle yattın?"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.