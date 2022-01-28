Gelin adayı Solmaz Çiros iddialı pozuyla dikkat çekti! "Gittikçe açılıyorsun"

Evleneceksen Gel yarışmasıyla ünlenen Solmaz Çiros değişimi ve paylaşımlarıyla takipçilerinin dikkatini çekiyor. Yarışmadan sonra bir güzellik merkezi açan, bir dönem dizide oynayan ve Seda Sayan'ın da klibinde yer alan Solmaz Çiros sahneye de çıkıyor.

Gelin adayı Solmaz yarışmadan sonra bir hayli kilo almış ve kıvrımlı güzeller arasına katılmıştı. Solmaz Çiros son olarak sahne için iddialı bir kıyafet seçti. Derin göğüs dekoltesi bulunan gelin adayını gören takipçileri "Gittikçe açılıyorsun" ve "Eski haline dön" yorumlarında bulundu.

Bazı takipçileri ise gelin adayının bu halini çok beğendi.



