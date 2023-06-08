Gelin adayı Solmaz Çiroz kalça dansıyla olay oldu! Son haline yorum yağdı

Solmaz Çiros, bir dönem ekranlarda yer alan Seda Sayan ve Zuhal Topal'ın evlilik programlarında fenomen gelin adaylarından biri haline gelmişti. Kalça danslarıyla hafızalara kazınan Solmaz, programın bitmesinden sonra aldığı kilolarla çok konuşulmuştu.

Katıldığı evlilik programlarından sonra aldığı kilolar ve geçirdiği estetik operasyonlarla başka bir görünüme sahip olan Solmaz Çiros sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Roman kızı Solmaz şimdilerde düğünlere gidip hem şarkı söylüyor hemde dans ediyor. Gelin adayı Solmaz Çiroz yine kalça dansıyla çok konuşuldu. Solmaz'ın son paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Solmaz Çiroz'ın son halini ve dansını beğenenlerde oldu eleştirenlerde. Sosyal medyada bazı kullanıcılar; 'Zayıflamışsın', 'Bu ne güzellik', 'Dansına bayılıyorum' diye överken bazı kullanıcılar ise 'Kilodan dans edemiyor', ''Eski hallerini seviyorum', 'Eskiden daha güzel oynuyordun' gibi yorumlar yaptılar.





