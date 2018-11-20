Gelin adayı Solmaz'ın kilolu haline yorum yağdı

Katıldığı evlilik programıyla adını duyuran Solmaz Çiros, son paylaşımlarındaki kilolu haliyle takipçilerini şaşırttı. Evlilik programındaki dans hareketleriyle Türkiye'nin gündemine oturan Solmaz Çiros'a paylaşımından sonra yorum yağdı.

Solmaz'ın bir takipçisi paylaşıma, "Solmaz ne yaptın kendine çok kilo almışsın'' yorumunu yaptı.

'ROBERTO CARLOS GİBİ OLMUŞSUN'

Başka bir takipçisi ise, "O bacaklar ne! Roberto Carlos gibi olmuşsun" yorumunu yaptı.

Gelin adayı Solmaz bir dönem dizilerde oynamaya başlamış ama girdiği diziler tutmayınca o işten de çekilmşti. Şimdilerde ise bir şarkı çıkardı ve Instagram'da ürün reklamları yapıyor!

