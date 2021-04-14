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  4. Gelin adayının istekleri dudak uçuklattı! Limit koydu, 400 dolar değerinde hediye istedi

Gelin adayının istekleri dudak uçuklattı! Limit koydu, 400 dolar değerinde hediye istedi

14.04.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düğün, çoğunlukla sevdiğiniz insanların mutlu gününüzde yanınızda olması ve gönüllerinden kopan hediyelerle size destek olmasını içerir. Ancak ABD'li bir gelin adayı sadece hediye isteğinde bulunmadı bir de hediyelere para limiti koydu. Öyle ki, düğün yerine gelen kişiler hediyelere kişi başı 400 dolar harcayacaktı.

Gelin adayının istekleri dudak uçuklattı! Limit koydu, 400 dolar değerinde hediye istedi

Dünyanın birçok yerinde yeni evliler için hediye almak ya da para vermek alışılmış bir şey. Pek alışık olmadığımız şeyse çiftlerin davetlilerden bir şeyler istemesi. Ancak ABD'de yaşayan bir gelin istekleriyle şaşkına çevirdi.

Özel bir beklenti içine giren ve her gelen davetliden 400 dolar değerinde hediye istemesiyle şaşırtan kadın Reddit kullanıcılarının gündemindeydi. Hediye listesi yapan gelin adayına 11,7 binin üzerinde 1,2 binden fazla yorum geldi.

HEDİYELERİN SADECE KENDİSİNE ALINMASINI İSTİYOR

Gelin, misafirlerinden Gucci veya Louis Vuitton cüzdan, lüks mağazalardan hediye kartları, Kore güzellik ürünleri, Calvin Klein veya Moschino'dan kıyafet gibi ürünlere minimum 400 dolar yatırım yapılmasını istedi. İstekleri ise sadece kendini kapsıyor, eş adayına hediye istemiyordu.

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