Gelin alınıyor, düğün var sandılar! Doların düşmesini davul zurnayla kutladı

Samsun’da yaşayan 61 yaşındaki emekli polis Cemal Çakır, daha önce kendisi ile alay edip doların daha da yükseleceğini söyleyip sevinen kişilere gönderme yapmak amacıyla davul-zurna tuttu. Çakır, davul-zurna eşliğinde göbek attı. Sokağın ortasında tek başına ‘dolar düştü’ diye bağırarak göbek atan Çakır, vatandaşların da yoğun ilgisine maruz kaldı. Yoldan geçen vatandaşlar önce düğün sandı, sonra da gerçeği öğrenince Cemal Çakır’ı cep telefonu kameraları ile kayıt altına aldı.

''DÜŞÜŞÜ DAVUL ZURNAYLA KUTLAMAK İSTEDİM''

Doların tarihi rekor kırmasına sevinen kişilere gönderme yapmak için davul-zurna ekibi tuttuğunu ifade eden Cemal Çakır, “Şu anda Atakum Türk-İş mevkisindeyiz. Burada dolar çıkınca millet sevinip, göbek atıyordu. Ben de dolar fiyatları inince davul- zurna tutarak göbek atıyorum. Dolar 18 TL’ye gelince millet daha da yukarı çıkacak diye göbek atıyordu. Ben de şimdi daha da aşağıya düşecek diye göbek atıyorum. Vatandaş olarak doların düşmesinden dolayı çok sevinçliyim'' dedi.

''GELİN ALNIYOR, DÜĞÜN VAR SANDIM''

Yoldan geçerken sokağın ortasında göbek atan Cemal Çakır’ı gören Melahat Aksoy ise ilk başta 'düğün var' sandığını belirterek, “Davul ve zurna sesi gerçekten çok hoş. Utanmasam ben de oynayacağım. Bunu yapanı tebrik ediyorum. İlk başta düğün var zannettim, gelin almaya geldiklerini düşündüm. Böyle bir şeyle de ilk defa karşılaşıyorum. Çok şaşırdım ama güzel” diye konuştu.

(İHA)

