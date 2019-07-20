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Gelin arabalı ve Kalaşnikoflu soyguncuya 17 yıl hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 09:35 | Son Güncelleme

Bursa’da gelin arabası gibi süslenen otomobille geldiği kuyumcuyu kalaşnikofla soymaya kalkan sanık 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.Geçen yıl Eylül ayında Duaçınarı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Mehmet Ö.

Bursa’da gelin arabası gibi süslenen otomobille geldiği kuyumcuyu kalaşnikofla soymaya kalkan sanık 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Geçen yıl Eylül ayında Duaçınarı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Mehmet Ö. (58), gelin arabası gibi süslenen otomobille Gürsel D.’ye ait kuyumcu dükkanına geldi. Elinde Kalaşnikofla içeri giren Mehmet Ö.’nün üzerine, emekli polis Ahmet S. (63) atlayarak kendisine müdahale etti. Tüfeğin patlamasıyla çalışanlardan Öznur T. ayağından yaralandı. Emekli polis tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

“Suça yönelik kastım yoktu”
Hakkında “silahla ve kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle yağmaya teşebbüs, nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması, mala zarar verme, kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama” suçlarından dava açılan sanığın yargılanmasına Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Üzerinde hücum yeleği, cepleri Kalaşnikof tüfeğine ait dört adet şarjör, 120 adet uzun namlulu fişekle dolu ve yine cebinde 2 adet biber gazı olan Mehmet Ö., “Suça yönelik kastım yoktu. Ruh durumum sebebiyle yalnızca havaya ateş açmak için olay yerine gittim” dedi.
Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından sanığa silahla yağmaya teşebbüs suçundan 7 yıl 6 ay, kasten yaralama suçundan 3 yıl 9 ay, mala zarar verme suçundan 20 ay ve ruhsatsız silah bulundurma suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı. Sanık toplam 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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