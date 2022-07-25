Gelin arabası arızalanınca çareyi bakın nasıl buldu! "Gelin alma"da kimse şaşkınlığını gizleyemedi

Hayatını İlknur Kısmet ile birleştiren Erkan Kısmet, cipini gelin arabası yapıp süsledi. Gelini evinden alıp düğün salonuna getirmek için yola çıkan Kısmet'in aracı arızalandı. Kısmet, mutlu günlerinde İlknur Kısmet’i bekletmemek için çekici çağırdı. Cip çekiciye yüklendi ve gelin almaya konvoy eşliğinde gidildi. Gelin arabasını çekici üzerinde gören İlknur Kısmet ve yakınları şaşkınlık yaşadı.

"YİNE DE BAŞARDIK"

Cipin evin önünde tamir edilmesinin ardından gelin ve damat araca binerek düğün salonuna gitti. Yolda kalmasına rağmen çekici üzerinde de olsa gelini almaya gittiğini belirten Erkan Kısmet, "Yine de başardık" dedi. (DHA)



