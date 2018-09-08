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Gelin arabası gibi süslediği otomobille gelip kuyumcuyu soymaya kalktı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2018 19:45 | Son Güncelleme

BURSA'nın merkez Yıldırım ilçesinde, 'gelin arabası' olarak süslenen otomobille geldiği kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan silahlı zanlı, üzerine atlayan emekli polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Berktuğ ÖNCÜ-Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - BURSA'nın merkez Yıldırım ilçesinde, 'gelin arabası' olarak süslenen otomobille geldiği kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan silahlı zanlı, üzerine atlayan emekli polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Soygun girişimi güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Vişne Caddesi'ndeki Gürsel Durmuş'a ait kuyumcuya 'gelin arabası' gibi süslenmiş 16 RCS 56 plakalı otomobille gelen M.Ö., elinde uzun namlulu silahla soygun girişiminde bulundu. Kuyumcuda çalışan emekli polis Ahmet Seçkin (63), M.Ö.'nün üzerine atlayarak müdahale etti. Seçkin ile soyguncu arasında yaşanan arbedede, silahın ateş almasıyla kuyumcudaki çalışanlardan Öznur Topçu ayağından yaralandı. Bu esnada, olay yerinden geçen polis ekipleri M.Ö.'yü etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Silahına da el konulan zanlının üzerinde çok sayıda fişek ele geçirildi. M.Ö. emniyete götürüldü. Olay sırasında yaralanan ve özel bir hastaneye kaldırılan Topçu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, kuyumcunun önündeki birkaç araçta silahtan çıkan kurşunların isabet etmesiyle maddi hasar oluştu.

Olay yerine gelen işyeri sahibi Gürsel Durmuş, "Gelin arabası gibi süslü araç gelmiş, elinde uzun namlulu silahla kar maskeli birisi, dışarıda duran arkadaşlarımızı içeri sokmak istemiş. Onlar da silahı görünce üzerine çullanmışlar. Silahla rastgele ateş etmiş, bir arkadaşımız ayağından yaralanmış. Onun dışında önemli bir şey yok" dedi.

PARTNERBiz buraya kendimizi yakmaya geldikBiz buraya kendimizi yakmaya geldik
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