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Gelin arabası gibi süslediği otomobille gelip kuyumcuyu soymaya kalktı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 19:56 | Son Güncelleme

OTOMOBİLDEN ÇIKANLAR ŞAŞIRTTI Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Vişne Caddesi üzerindeki Gürsel Durmuş'a ait kuyumcuya 'gelin arabası' gibi süslenmiş otomobil ile gelen ve soygun girişiminde bulunduğu sırada yakalanan M.Ö.'nün otomobilinden çıkanlar polisi şaşırttı.

Gelin arabası gibi süslediği otomobille gelip kuyumcuyu soymaya kalktı (2)

OTOMOBİLDEN ÇIKANLAR ŞAŞIRTTI
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Vişne Caddesi üzerindeki Gürsel Durmuş'a ait kuyumcuya 'gelin arabası' gibi süslenmiş otomobil ile gelen ve soygun girişiminde bulunduğu sırada yakalanan M.Ö.'nün otomobilinden çıkanlar polisi şaşırttı. Otomobilde mühimmat yeleği, 4 adet kalaşnikof otomatik tüfek şarjörü, çok sayıda mermi ve biber gazı bulundu. Soygun girişiminde kullanılan otomobilin kiralık olduğunu söyleyen yetkililer, M.Ö.'nün sorgusunun devam ettiğini açıkladılar.

FOTOĞRAFLI

Gelin arabası gibi süslediği otomobille gelip kuyumcuyu soymaya kalktı (2)Gelin arabası gibi süslediği otomobille gelip kuyumcuyu soymaya kalktı (2)Gelin arabası gibi süslediği otomobille gelip kuyumcuyu soymaya kalktı (2)Gelin arabası gibi süslediği otomobille gelip kuyumcuyu soymaya kalktı (2)

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