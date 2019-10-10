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Gelin arabası gibi süslenen otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2019 15:51 | Son Güncelleme

Konya’nın Akşehir ilçesinde gelin arabası gibi süslenen bir otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gelin arabası gibi süslenen otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Konya’nın Akşehir ilçesinde gelin arabası gibi süslenen bir otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Engili Mahallesi yol kavşağında uygulama yapan Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri gelin arabası şeklinde süslenmiş 42 UJ 319 plakalı aracı uygulama noktasında durdurmak istedi. Araç sürücüsünün polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlaması üzerine kovalamaca yaşandı. Havaya ateş ederek aracı takip eden polis ekipleri daha sonra aracı durdurmayı başardı. Araçta ve araç içerisinde bulunan şahısların üzerlerinde yapılan aramada, 30 gram eroin ve 50 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta bulunan Muhammed Raşid Ç. (27), Berkcan Ö. (18) ve araç sürücüsü Ali K. (25) gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gelin arabası gibi süslenen otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

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