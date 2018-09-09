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Gelin arabası gibi süslenen otomobille kuyumcuya soyguna gelen kişi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2018 15:55 | Son Güncelleme

BURSA'nın merkez Yıldırım ilçesinde, gelin arabası olarak süslenen otomobille geldiği kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan silahlı M.Ö., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Gelin arabası gibi süslenen otomobille kuyumcuya soyguna gelen kişi adliyede

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA'nın merkez Yıldırım ilçesinde, gelin arabası olarak süslenen otomobille geldiği kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan silahlı M.Ö., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
İlçeye bağlı Vişne Caddesi'ndeki Gürsel Durmuş'a ait kuyumcu dükkanına gelin arabası gibi süslenmiş 16 RCS 56 plakalı otomobille gelen M.Ö., elinde uzun namlulu silahla soygun girişiminde bulundu. İş yerinde çalışan emekli polis Ahmet Seçkin (63), M.Ö.'ye üzerine atlayarak, müdahale etti. Seçkin ile M.Ö. arasındaki arbedede, silahın ateş alması sonucu dükkan çalışanlarından Öznur Topçu, ayağından yaralandı. Bu sırada, olay yerinden geçen polis ekipleri, M.Ö.'yü etkisiz hale getirerek, gözaltına aldı. Silahına da el koyulan M.Ö.'nün üzerinde yapılan aramada, çok sayıda fişek ele geçirildi. M.Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Gelin arabası gibi süslenen otomobille kuyumcuya soyguna gelen kişi adliyede

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