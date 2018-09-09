HABER

Gelin arabası gibi süslenen otomobille kuyumcuya soyguna gelen kişi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2018 16:34 | Son Güncelleme

BURSA'nın merkez Yıldırım ilçesinde, gelin arabası olarak süslenen otomobille geldiği kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan silahlı M.Ö., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA'nın merkez Yıldırım ilçesinde, gelin arabası olarak süslenen otomobille geldiği kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan silahlı M.Ö., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. İlçeye bağlı Vişne Caddesi'ndeki Gürsel Durmuş'a ait kuyumcu dükkanına gelin arabası gibi süslenmiş 16 RCS 56 plakalı otomobille gelen M.Ö., elinde uzun namlulu silahla soygun girişiminde bulundu. İş yerinde çalışan emekli polis Ahmet Seçkin (63), M.Ö.'ye üzerine atlayarak, müdahale etti. Seçkin ile M.Ö. arasındaki arbedede, silahın ateş alması sonucu dükkan çalışanlarından Öznur Topçu, ayağından yaralandı. Bu sırada, olay yerinden geçen polis ekipleri, M.Ö.'yü etkisiz hale getirerek, gözaltına aldı. Silahına da el koyulan M.Ö.'nün üzerinde yapılan aramada, çok sayıda fişek ele geçirildi. M.Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

PARTNERFotoğrafta gözünüz beyaz çıkıyorsa dikkat! Fotoğrafta gözünüz beyaz çıkıyorsa dikkat!
Balkonda elektrik akımına kapılan çocuk ağır yaralandıBalkonda elektrik akımına kapılan çocuk ağır yaralandı
Durakta 2 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan bıçaklı saldırgan tutuklandıDurakta 2 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan bıçaklı saldırgan tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da dehşet! 'Ben şeytanım' deyip 2 kişiyi öldürdü, 2 kişi yaraladı

Ankara'da dehşet! 'Ben şeytanım' deyip 2 kişiyi öldürdü, 2 kişi yaraladı

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

Ali Koç: Yılbaşına kadar 900 milyon TL bulamazsak yaptıklarımız boşa gider!

Ali Koç: Yılbaşına kadar 900 milyon TL bulamazsak yaptıklarımız boşa gider!

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Sudan'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var

Sudan'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kırıkkale'de korkunç olay! Elektrik akımına kapıldı

Kırıkkale'de korkunç olay! Elektrik akımına kapıldı

Giresun'da korkutan yaratan hortum! Cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi

Giresun'da korkutan yaratan hortum! Cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi

Antalya'da düğüne haciz memuru şoku... Damat: Cebimdeki bütün para bu!

Antalya'da düğüne haciz memuru şoku... Damat: Cebimdeki bütün para bu!

Düğünde havaya ateş açtılar! Yaralılar var

Düğünde havaya ateş açtılar! Yaralılar var

Düğünde haciz şoku!

Düğünde haciz şoku!

Karnından çıktı! 25 kilo ağırlığında...

Karnından çıktı! 25 kilo ağırlığında...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.