Gelin arabası gibi süslenen otomobille kuyumcuya soyguna gelen kişi adliyede (2)

TUTUKLANDI
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, gelin arabası olarak süslenen otomobille geldiği kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan silahlı soyguncu Mehmet Özdoğan, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Berktuğ ÖNCÜ (BURSA) (DHA)
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