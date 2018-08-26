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Gelin arabası kaza yaptı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2018 18:22 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da, gelin arabası, başka otomobille çarpıştı, kazada gelin ve yanında oturan kadın yaralandı.

Gelin arabası kaza yaptı: 2 yaralı

KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da, gelin arabası, başka otomobille çarpıştı, kazada gelin ve yanında oturan kadın yaralandı.
Kaza öğle saatlerinde Maltepe Mahallesi, Ahmet Yakupoğlu Parkı önünde meydana geldi. Burak Gerçek yönetimindeki 43 AG 227 plakalı gelin arabası ile Asim Uzan'ın kullandığı 43 BD 872 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 43 AG 227 plakalı otomobildeki gelin Ayşe Dülger ile yanında oturan akrabası Havva Özpınar yaralandı. Yaralılar ambulansla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüleri ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Gelin arabası kaza yaptı: 2 yaralıGelin arabası kaza yaptı: 2 yaralıGelin arabası kaza yaptı: 2 yaralıGelin arabası kaza yaptı: 2 yaralı

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