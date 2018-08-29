Gelin arabası süsü verilen araçta 11 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'da, gelin arabası süsü verilerek kamufle edilen araçta, 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, alınan ihbar üzerine dün Burdur-Antalya karayolu üzerinde yol kontrol ve arama çalışması gerçekleştirildi.

Uygulama noktasında durdurulan, gelin arabası şeklinde süslemiş bir aracı arayan ekipler, 3'ü Afganistan, 8'i Pakistan uyruklu 11 düzensiz göçmen ile bu kişilere aracılık ettiği tespit edilen Filistin uyruklu bir kişiyi yakaladı.

Araçta yapılan aramada, 11 can yeleği ile 2 çanta dolusu gıda malzemesi bulundu.

Organizatör olduğu tespit edilen Filistin uyruklu A.İ.M gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler de Antalya Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

