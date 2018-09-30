Gelin arabası takla attı, çifti mutlu günlerinde kaza ayırdı: 2 ölü, 3 yaralı

Turan KOYUNCU-Mehmet Yücl DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT merkeze bağlı Sağlarca köyünde gelin almaya giden konvoyda bulunan ve gelin ile damadın içerisinde bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu düğün günü faciaya dönüştü. Kazada, damat Yakup Tunç ile sürücü Yüksel Pozat hayatını kaybetti, gelin ile birlikte 3 kişi de yaralandı.

Kurtalan ilçesinde oturan damat Yakup Tunç, konvoy eşliğinde Siirt merkeze bağlı Sağlarca köyüne giderek gelin Sevda Makay'ı almaya gitti. Gelin Sevda Makay ve damat Yakup Tunç'u taşıyan otomobil, sürücüsü Yüksel Pozat'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Takla atıp, metrelerce savrulan otomobilde bulunan damat Yakup Tunç, olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Yüksel Pozat, gelin Sevda Makay ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Konvoyda büyük üzüntü ve şok yaratan kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. 4 yaralı ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen sürücü Yüksel Pozat da yaşamını yitirdi. Gelin Sevda Makay ile birlikte diğer yaralıların tedavisi sürerken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

DAMAT 15 GÜN ÖNCE ASKERDEN GELDİ

Damat Yakup Tunç'un 15 gün önce vatani görevini bitirerek memlketine döndüğü öğrenildi. Damadın kazada öldüğü haberini duyan ve düğün hazırlıklarının yapıldığı Kurtalan'daki yakınları, sinir krizleri geçirdi.