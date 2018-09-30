HABER

Gelin arabası takla attı, çifti mutlu günlerinde kaza ayırdı: 2 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2018 19:53 | Son Güncelleme

SİİRT merkeze bağlı Sağlarca köyünde gelin almaya giden konvoyda bulunan ve gelin ile damadın içerisinde bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu düğün günü faciaya dönüştü.

Gelin arabası takla attı, çifti mutlu günlerinde kaza ayırdı: 2 ölü, 3 yaralı

Turan KOYUNCU-Mehmet Yücl DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT merkeze bağlı Sağlarca köyünde gelin almaya giden konvoyda bulunan ve gelin ile damadın içerisinde bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu düğün günü faciaya dönüştü. Kazada, damat Yakup Tunç ile sürücü Yüksel Pozat hayatını kaybetti, gelin ile birlikte 3 kişi de yaralandı.
Kurtalan ilçesinde oturan damat Yakup Tunç, konvoy eşliğinde Siirt merkeze bağlı Sağlarca köyüne giderek gelin Sevda Makay'ı almaya gitti. Gelin Sevda Makay ve damat Yakup Tunç'u taşıyan otomobil, sürücüsü Yüksel Pozat'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Takla atıp, metrelerce savrulan otomobilde bulunan damat Yakup Tunç, olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Yüksel Pozat, gelin Sevda Makay ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.
Konvoyda büyük üzüntü ve şok yaratan kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. 4 yaralı ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen sürücü Yüksel Pozat da yaşamını yitirdi. Gelin Sevda Makay ile birlikte diğer yaralıların tedavisi sürerken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
DAMAT 15 GÜN ÖNCE ASKERDEN GELDİ
Damat Yakup Tunç'un 15 gün önce vatani görevini bitirerek memlketine döndüğü öğrenildi. Damadın kazada öldüğü haberini duyan ve düğün hazırlıklarının yapıldığı Kurtalan'daki yakınları, sinir krizleri geçirdi.

FOTOĞRAFLI

Gelin arabası takla attı, çifti mutlu günlerinde kaza ayırdı: 2 ölü, 3 yaralıGelin arabası takla attı, çifti mutlu günlerinde kaza ayırdı: 2 ölü, 3 yaralıGelin arabası takla attı, çifti mutlu günlerinde kaza ayırdı: 2 ölü, 3 yaralıGelin arabası takla attı, çifti mutlu günlerinde kaza ayırdı: 2 ölü, 3 yaralı

PARTNERArkasında olanları görünce...Arkasında olanları görünce...
Otomobilin kapısı açılınca yola fırlayan sürücü öldüOtomobilin kapısı açılınca yola fırlayan sürücü öldü
Sivas'ta yangın ormana sıçramadan söndürüldüSivas'ta yangın ormana sıçramadan söndürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı, Survivor ile ilgili bir sürprizi açıkladı

Acun Ilıcalı, Survivor ile ilgili bir sürprizi açıkladı

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci yaşamını yitirdi

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci yaşamını yitirdi

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Türk erkeklerine büyük tuzak! Parayı alan oraya gidiyor

Türk erkeklerine büyük tuzak! Parayı alan oraya gidiyor

Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

İlginizi Çekebilir

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Kurdaki değişiklik onlara yaradı! Akın akın geliyorlar

Kurdaki değişiklik onlara yaradı! Akın akın geliyorlar

Şanlıurfa'da Suriyeli gerilimi! 2 Türk kardeşin öldürülmesi...

Şanlıurfa'da Suriyeli gerilimi! 2 Türk kardeşin öldürülmesi...

Okulda skandal! Biri öptü biri videoya çekti

Okulda skandal! Biri öptü biri videoya çekti

Pansiyonda iğrenç olay!

Pansiyonda iğrenç olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Manyas Gölü yakınlarında heyecanlandıran kazı!

Manyas Gölü yakınlarında heyecanlandıran kazı!

Photoshop'un en güzel hali

Photoshop'un en güzel hali

Çorum'da akılalmaz olay! Takı yüzünden tartışma çıktı... Düğün iptal oldu

Çorum'da akılalmaz olay! Takı yüzünden tartışma çıktı... Düğün iptal oldu

5 yıl önce boşandığı kocası kaçınca tefeciler kapısına dayandı!

5 yıl önce boşandığı kocası kaçınca tefeciler kapısına dayandı!

Fatih'te ceset bulundu

Fatih'te ceset bulundu

Hepsini imha ettiler

Hepsini imha ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.