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Gelin arabası yerine bisikletle salona gittiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 12:59 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de Hakan Mıhçıoğlu düğünü öncesi, kendisi gibi bisiklet tutkunu eşi Şafak Mıhçıoğlu'nu almak için gelin evine süslediği bisikletle gitti.

Gelin arabası yerine bisikletle salona gittiler

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de Hakan Mıhçıoğlu düğünü öncesi, kendisi gibi bisiklet tutkunu eşi Şafak Mıhçıoğlu'nu almak için gelin evine süslediği bisikletle gitti. Gelin arabası yerine bisiklete binen Mıhçıoğlu çifti, arkadaşlarıyla birlikte bisikletle şehir turu yaparak düğün salonuna gitti.
Gümrük ve Ticaret Denetmeni, Pamukkale Bisiklet Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Mıhçıoğlu ile yönetici asistanı Şafak Mıhçıoğlu, geçen pazar dünyaevine girdi. Hakan Mıhçıoğlu düğün öncesi, kendisi gibi bisiklet tutkunu eşi Şafak Mıhçıoğlu'na sürpriz yaptı. Hakan Mıhçıoğlu eşini almak için gelin arabası yerine bisikletini süsledi. Arkadaşlarının eşlik ettiği damat, Yenişehir Mahallesi'nden gelin evinin bulunduğu Karaman Mahallesi'ne geldi. Gelinlik giyen eşi Şafak Mıhçıoğlu'nu bisikletinin arkasına bindiren damat Hakan Mıhçıoğlu, arkadaşlarıyla birlikte şehir turu attı. Delikliçınar Meydanı'na gelen çift, Horoz Heykeli önünde fotoğraf çektirdikten sonra Çınar Meydanı'nda da tur atıp, Valiliğe doğru pedal çevirdi. Mıhçıoğlu çifti daha sonra, bisikletleriyle birlikte düğün salonunun yolunu tuttu.
Bisikleti gelin arabası yaparak doğa dostu bir düğün gerçekleştirdiklerini belirten Hakan-Şafak Mıhçıoğlu çifti, "Trafikte biz bisikletçilerin de olduğunu fark ettirmek istedik. En mutlu günümüzde bisiklete bindiğimiz için çok mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

Gelin arabası yerine bisikletle salona gittilerGelin arabası yerine bisikletle salona gittilerGelin arabası yerine bisikletle salona gittilerGelin arabası yerine bisikletle salona gittiler

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