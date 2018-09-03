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Gelin arabasında 'şehit' mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 16:19 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, evlenen Oğuzhan ve Yasemin Kara çifti gelin arabalarında geçen hafta bölücü terör örgütü ile girilen çatışmada şehit düşen Uzman Onbaşı Recep Turan'a yer verdi.

Gelin arabasında 'şehit' mesajı

Sinan KABATEPE/ALAPLI (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, evlenen Oğuzhan ve Yasemin Kara çifti gelin arabalarında geçen hafta bölücü terör örgütü ile girilen çatışmada şehit düşen Uzman Onbaşı Recep Turan'a yer verdi. Aracın önündeki plakaya 'Recep Turanlar' arka plakasına ise 'Ölmez' yazısı yazılarak, çiçeklerle ay yıldız oluşturuldu.
Oğuzhan ve Yasemin Kara çifti dün Alaplı'da evlendi. Çift, geçen hafta bölücü terör örgütü ile girilen çatışmada şehit düşerek, memleketi Alaplı'da toprağa verilen Uzman Onbaşı Recep Turan'ı unutmadı. Çift gelin aracının ön plakasına 'Recep Turanlar', arka plakasına ise 'Ölmez' yazdırdı. Aracın kaputunda ve arka camının üzerinde çiçeklerle ay yıldız oluşturuldu. Şehir turu atan gelin ile damat, vatandaşların takdirini topladı. Oğuzhan Kara, sosyal paylaşım sitesinde yer verdiği fotoğrafların altına, 'Recep Turan kardeşim unutursak kanımız kurusun' yazdı. Uzman Onbaşı Recep Turan'ın şehit olmadan önce arkadaşı Oğuzhan Kara tarafından düğününe davet edildiği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Gelin arabasında 'şehit' mesajıGelin arabasında 'şehit' mesajı

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