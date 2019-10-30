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Gelin arabasını polisin üzerine süren sürücü gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 23:53 | Son Güncelleme

Erzincan’da gelin arabasıyla trafik ekiplerinin ‘dur’ ikazına uymayıp aracı polislerin üzerine kırdığı öne sürülen sürücü, yakalanarak gözaltına alındı.Olay, Erzincan merkez Dörtyol Kavşağında gece saatlerinde meydana geldi.

Gelin arabasını polisin üzerine süren sürücü gözaltına alındı

Erzincan’da gelin arabasıyla trafik ekiplerinin ‘dur’ ikazına uymayıp aracı polislerin üzerine kırdığı öne sürülen sürücü, yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Erzincan merkez Dörtyol Kavşağında gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, trafik ekiplerinin ‘dur’ ikazına riayet etmeyip kullandığı gelin arabası olarak süslenmiş otomobili polislerin üzerine kıran sürücü kısa sürede yakalandı. Daha sonra yaşanan tartışma üzerine olay yerine takviye polis ekipleri de çağrıldı. Gözaltına alınan sürücü sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken araçta arama yapıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Gelin arabasını polisin üzerine süren sürücü gözaltına alındı

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