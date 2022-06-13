Gelin arabasıyla drift! Ekipler harekete geçti... Pahalıya mal oldu

Bafra’nın Kemalpaşa Mahallesi Çayıryüzü Sokak Alişim Düğün Salonu önünde drift yaptıktan sonra sosyal medyada yapılan paylaşım üzerine harekete geçen Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri kırmızı renkli Tofaş marka aracı, yapılan çalışmalar neticesinde Sanayi 8. Sokak'ta park halinde buldu.

PARA CEZASI YAZILDI, ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ, EHLİYETİNE EL KONULDU

Araç sahibi Y.Ş. (29) suçunu itiraf etti. Bunun üzerine araç sahibine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 67 /1D maddesince 9 bin 125 lira idari para cezası uygulandı.

Otomobil 2 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Y.Ş.’nin sürücü belgesi 2 ay süreyle alındı. Ayrıca şahıs hakkında TCK 192/2 kapsamında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. (İHA)

