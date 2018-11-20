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Gelin arabasıyla soygun yapmaya çalışmıştı! Bakın o anlarda yaşananları nasıl açıkladı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 14:47 | Son Güncelleme

Gelin arabasıyla kuyumcu soymaya çalışan 58 yaşındaki Mehmet Özdoğan, silahla yağmaya teşebbüs, mala zarar verme ve kasten yaralama suçlarından hakim karşısına çıktı. Özdoğan, iş yerinde çalışan emekli polisin üzerine atlayarak müdahale etmesi sonucu etkisiz hale getirilmişti.

Yaşanan arbede sırasında silahın ateş almasıyla çalışanlardan birinin yaralandığı olayda etkisiz hale getirilen saldırgan gözaltına alınmıştı. Mehmet Özdoğan'ın üzerinde yapılan aramada çok sayıda fişek ele geçirilmişti.42 yıl hapsi istenen Özdoğan'ın yaptıklarıyla ilgili gösterdiği mazeret ise duyanları şaşkına çevirdi.

Savunması şaşkına çevirdi

Bursa'da süslediği gelin arabasıyla bir kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan 58 yaşındaki şahsın iddianamesi tamamlandı. Mehmet Özdoğan hakkında, “Silahla ve kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle yağmaya teşebbüs, mala zarar verme, kasten yaralama” suçlarından 42 yıla kadar hapis talebiyle Bursa 1.’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.
Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde Eylül ayında Gürsel Durmuş’un Vişne Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanına gelin arabasıyla gelen Mehmet Özdoğan, elinde uzun namlulu silahla soygun girişiminde bulundu. İş yerinde çalışan emekli polis Ahmet Seçkin (63), Mehmet Özdoğan’ın üzerine atlayarak müdahale etti.
Seçkin ile Özdoğan arasındaki arbedede, silahın ateş alması sonucu dükkan çalışanlarından Öznur Topçu, ayağından yaralandı. Bu sırada, polis ekipleri, saldırganı etkisiz hale getirerek, gözaltına aldı. Silahına da el koyulan Mehmet Özdoğan'nın üzerinde yapılan aramada, çok sayıda fişek ele geçirildi. Özdoğan, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlananı iddianame Bursa 1.’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
“Silahla ve kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle yağmaya teşebbüs, nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması , bulundurması, mala zarar verme, kasten yaralama“ suçların içerdiği iddianameye göre zanlı hakkında 42 yıla kadar hapis talep edildi. Özdoğan'ın yargılanmasına önümüzdeki ay başlanacak.
Özdoğan'ın, "Suça yönelik kastım yoktu. Ruhsal sorunum nedeniyle yalnızca havaya ateş açmak için olay yerine gittim" sözleri iddianamede yer aldı.
Savcı ise iddianameye 'Sanığın savunmasına itibar edilemez, güvenlik kamerası görüntülerine göre her şey ortada' ifadelerine yer verdi.
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Anahtar Kelimeler:
Bursa gelin arabası soygun

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu adam bunu yaptıysa eğer daha görecek çok günlerimiz var :)))
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