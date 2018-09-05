Gelin aracıyla cadde ortasında drift

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)
İSTANBUL'DA bir gelin aracı, trafiğe aldırış etmeden cadde ortasında drift yaptı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, geçtiğimiz Pazar günü Altunizade Mahallesi Mahir İz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; içerisinde gelin ve damadın olduğu gelin aracı, cadde ortasında drift yaptı. Kırmızı ışıkta beklerken trafiğe aldırış etmeden yapılan drifte diğer sürücüler kornalarını basılı tutarak, tepki gösterdi. Durum karşısında şaşkına dönen bazı sürücüler ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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