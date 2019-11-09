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Gelin, at üzerinde getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 18:00 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, at üstünde getirilen gelin, çevredekilerilerden yoğun ilgi gördü.

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, at üstünde getirilen gelin, çevredekilerilerden yoğun ilgi gördü.
Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde turistik çarşı olarak bilinen Hisarönü'nde, at üstünde gelin getirme geleneğini yaşatmak isteyen otel müdürü damat Uğur Kaya (29), evleneceği Gamze Tekeli'nin (25) hayalini gerçekleştirmek için düğün öncesi at kiraladı. Düğün günü kız evine gelin almaya atla giden Kaya, davul ve zurnayı da eksik etmezken, akrabaları yöresel kıyafetler giydi. Kırmızı duvağı ve gelinliğiyle merasime hazırlanan Tekeli ise, kendisi için hazırlanan ata bindi. Yaklaşık 1 kilometre boyunca turistik çarşıda at üzerinde yol alan gelinin çevresinde davul- zurna eşliğinde oyunlar oynandı. Sembolik olarak silah kuşanan Yörük efeleri ise en önde yer aldı. Eşini attan kucaklayarak inmesine yardımcı olan Kaya, dedelerinden kalma bir geleneği yaşattıkları için çok mutlu olduğunu söyledi. Gelin Gamze Tekeli, eski geleneklerini tekrar yaşatmanın çok heyecan verici ve güzel bir duygu olduğunu belirtti.

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