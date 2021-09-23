HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Gelin-damat fotoğrafı çekerken aşağı düştü! Jandarma uyumasın diye...

Gelin-damat fotoğrafı çekerken aşağı düştü! Jandarma uyumasın diye...

23.09.2021 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Tazı Kanyonu'nda gelin ve damat fotoğrafı çekerken 30 metre yükseklikten aşağıya düşen genç, jandarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınarak ambulans helikopter ile Antalya Tıp Fakültesine sevk edildi. Öte yandan jandarma yaralı gencin uyumaması için yoğun çaba gösterdi.

Olay, Gaziler Mahallesi Tazı Kanyonu mevkiinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir fotoğrafçının yanında çalışan 24 yaşındaki İbrahim Enes Aldemir, kayalık alanda dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yükseklikten aşağıya düştü.

Screenshot_1

Olayın haber alınmasının ardından Beşkonak Jandarma Karakolu, Manavgat İtfaiyesi kurtarma, 112 sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Düştüğü yerden jandarma, itfaiye ve 112 ekipleri tarafından sedye ile yukarı çıkarılan E.İ.A. ambulans helikopter ile Akdeniz Üniversitesi Antalya Tıp Fakültesine sevk edildi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren olay! Maymun köpeği kaçırıp rehin aldıŞaşkına çeviren olay! Maymun köpeği kaçırıp rehin aldı
37 milyon 845 bin TL'lik vurgun! Aralarında banka müdürü de var37 milyon 845 bin TL'lik vurgun! Aralarında banka müdürü de var
Katliam gibi kaza: 2 ölü, 6 yaralıKatliam gibi kaza: 2 ölü, 6 yaralı
Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Yerel Haberler

Göztepe-Hatayspor maçının ardından

Göztepe-Hatayspor maçının ardından

Göztepe-Hatayspor maçının ardından

Göztepe-Hatayspor maçının ardından

Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Esenyurt'ta midibüsün altında kalan kişi hayatını kaybetti

Esenyurt'ta midibüsün altında kalan kişi hayatını kaybetti

Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kahramanmaraş'ta çaldıkları motosikleti otobüsle Gaziantep'e götüren 2 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ta çaldıkları motosikleti otobüsle Gaziantep'e götüren 2 şüpheli yakalandı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Türkiye, FETÖ davasını kazandı

Türkiye, FETÖ davasını kazandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Türk gençler binlerce dolarlık ödülü geri çevirdi!

Türk gençler binlerce dolarlık ödülü geri çevirdi!

İstanbul'da şimdi de çakarlı minibüs kâbusu!

İstanbul'da şimdi de çakarlı minibüs kâbusu!

Cumbre Vieja yanardağından ürperten kareler! Lavlar evleri yuttu

Cumbre Vieja yanardağından ürperten kareler! Lavlar evleri yuttu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.