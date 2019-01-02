GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuk evlilikleriyle mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında, 2015 yılı şubat ayında başlatılan "Gelin Etmeyin Okula Gönderin Projesi" kapsamında, 41 kız çocuğunun eğitime kazandırıldığı bildirildi.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2015 yılından bu yana yürütülen ve kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesinin önüne geçilmesinin hedeflendiği proje kapsamında, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ilk kez 444 27 00 numaralı Çocuk Gelin Çağrı Merkezi'ni kurdu.

Çağrı hattına gelen ihbarlar sayesinde, eğitimden koparılarak evlendirilmek istenen 41 kız çocuğunun ailesiyle görüşüldü ve çocukların okula yeniden dönüşü sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi ve 19 sivil toplum kuruluşunun işbirliğiyle yürütülen Gelin Etmeyin Okula Gönderin Projesi, erken yaşta zorla yaptırılan evliliklerin önlenmesi konusunda kamusal bilinç oluşturmayı amaçladı.