HABER

"Gelin Etmeyin Okula Gönderin" Projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 12:41 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuk evliliklerinin önüne geçilmesi için 2015'ten bu yana yürütülen proje kapsamında, bugüne kadar 41 kız çocuğu eğitime kazandırıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuk evlilikleriyle mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında, 2015 yılı şubat ayında başlatılan "Gelin Etmeyin Okula Gönderin Projesi" kapsamında, 41 kız çocuğunun eğitime kazandırıldığı bildirildi.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2015 yılından bu yana yürütülen ve kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesinin önüne geçilmesinin hedeflendiği proje kapsamında, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ilk kez 444 27 00 numaralı Çocuk Gelin Çağrı Merkezi'ni kurdu.

Çağrı hattına gelen ihbarlar sayesinde, eğitimden koparılarak evlendirilmek istenen 41 kız çocuğunun ailesiyle görüşüldü ve çocukların okula yeniden dönüşü sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi ve 19 sivil toplum kuruluşunun işbirliğiyle yürütülen Gelin Etmeyin Okula Gönderin Projesi, erken yaşta zorla yaptırılan evliliklerin önlenmesi konusunda kamusal bilinç oluşturmayı amaçladı.

Proje çalışmaları kapsamında yaklaşık 40 kişilik eğitici grubu, Şehitkamil ilçesinden 70 okul, Şahinbey ilçesinden 85 okulda öğrenci ve velilere yönelik farkındalık eğitimi verdi.

Merkez ilçelerin yanı sıra Oğuzeli, Nurdağı, Karkamış, Yavuzeli, Nizip, İslahiye ve Araban ilçelerinde de rehber öğretmenlere eğitici eğitim verilerek programın okullarda uygulanması sağlandı. Yaklaşık 40 bin kişiye, eğitimcilerle çocuk evlilikleri konusu anlatıldı.

­­

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
10 metre ileride duran kayıp ilanındaki çocuğu, çok az kişi fark etti10 metre ileride duran kayıp ilanındaki çocuğu, çok az kişi fark etti
Şalıyla sokak köpeğinin üzerini örttüŞalıyla sokak köpeğinin üzerini örttü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Gelin Etmeyin Okula Gönderin" Projesi Gaziantep kız çocuğu

En Çok Okunan Haberler

Ülke şokta! Kadın, çocuk ayırt etmeden kurşun yağdırdılar!

Ülke şokta! Kadın, çocuk ayırt etmeden kurşun yağdırdılar!

Sevgilisine sinirlenen genç kızın intikamı acı oldu!

Sevgilisine sinirlenen genç kızın intikamı acı oldu!

Osmangazi Köprüsü’ne büyük zam!

Osmangazi Köprüsü’ne büyük zam!

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Yerel seçim öncesi ortalığı karıştıracak YSK kararı!

Yerel seçim öncesi ortalığı karıştıracak YSK kararı!

AK Parti Ankara'da büyük değişiklik!

AK Parti Ankara'da büyük değişiklik!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan A Tall Man (Uzun Adam) klibi sosyal medyayı salladı!

Erdoğan A Tall Man (Uzun Adam) klibi sosyal medyayı salladı!

Lüks araçlar kaderine terk edildi

Lüks araçlar kaderine terk edildi

Annene söylerim deyip komşunun kızını istismar etti! Sapığa mahkemede ceza yağdı

Annene söylerim deyip komşunun kızını istismar etti!

Samsun'da tehlikeli yolculuk! Bunun için 45 TL ödüyorlar

Tehlikeli yolculuk! Her seferde 45 TL ödüyorlar

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden bazı araçların geçişi serbest!

FSM'den bazı araçların geçişi artık serbest!

15 Temmuz'da 'Karargah içinde siviller şehit edilmedi' yalanını ortaya çıkaran görüntü

Alçak yalanı ortaya çıkaran görüntü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.