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Gelin Evi BİRİNCİSİ kim? Gelin Evi 13 Ocak 2023 haftanın kazananı kim oldu?

13.01.2023 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelin Evi birincisi merak ediliyor. Show Tv'de hafta içi her gün izleyicisinin karşısına çıkan Gelin Evi'nde bugün haftanın final heyecanı yaşanıyor. Aslı Hünel'in eğlenceli sunumuyla izleyicisinin karşısına çıkan Gelin Evi'nde kazanan isim çeyrek altınların sahibi olacak. Peki, Gelin Evi BİRİNCİSİ kim? Gelin Evi 13 Ocak 2023 haftanın kazananı kim oldu? İşte tüm detaylar..

Gelin Evi BİRİNCİSİ kim? Gelin Evi 13 Ocak 2023 haftanın kazananı kim oldu?

Gelin Evi haftanın birincisi ve puan durumu merak ediliyor. Bugün yapılacak olan son puanlamanın ardından 13 Ocak 2023 haftanın kazananı belli olacak. Sıralamaya göre en fazla puanı alan gelin 10 altının sahibi olmaya hak kazanacak. Peki, Gelin Evi BİRİNCİSİ kim? Gelin Evi 13 Ocak 2023 haftanın kazananı belli mi? İşte tüm merak edilenler...

GELİN EVİ BİRİNCİSİ KİM?

Gelin Evi 13 Ocak 2023 haftanın kazananı henüz açıklanmadı. Gelin Evi BİRİNCİSİ belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

Gelin Evi 2

GELİN EVİ FORMATI NEDİR?

En güzel çeyiz benim, en iyi sunumu ben yaparım bundan da keyif alırım, en iyi ev benim evim diyorsan seni de Gelin Evi'ne bekliyoruz.

Show TV'nin fenomen yarışma programı Gelin Evi Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geri dönüyor. Çeyizler, özenle hazırlanmış sofralar, sunumlar, evlilik teklifleri, düğünler ve daha fazlası bu eşsiz programda sizleri bekliyor. Her gün birbirinin evlerine konuk olacak 5 yeni gelin, final günü 10 Çeyrek Altın'ı kazanmak için kıyasıya yarışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gelin Evi programı evlilik

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