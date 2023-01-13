Gelin Evi BİRİNCİSİ kim? Gelin Evi 13 Ocak 2023 haftanın kazananı kim oldu?

Gelin Evi haftanın birincisi ve puan durumu merak ediliyor. Bugün yapılacak olan son puanlamanın ardından 13 Ocak 2023 haftanın kazananı belli olacak. Sıralamaya göre en fazla puanı alan gelin 10 altının sahibi olmaya hak kazanacak. Peki, Gelin Evi BİRİNCİSİ kim? Gelin Evi 13 Ocak 2023 haftanın kazananı belli mi? İşte tüm merak edilenler...

GELİN EVİ BİRİNCİSİ KİM?

Gelin Evi 13 Ocak 2023 haftanın kazananı henüz açıklanmadı. Gelin Evi BİRİNCİSİ belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

GELİN EVİ FORMATI NEDİR?

En güzel çeyiz benim, en iyi sunumu ben yaparım bundan da keyif alırım, en iyi ev benim evim diyorsan seni de Gelin Evi'ne bekliyoruz.

Show TV'nin fenomen yarışma programı Gelin Evi Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geri dönüyor. Çeyizler, özenle hazırlanmış sofralar, sunumlar, evlilik teklifleri, düğünler ve daha fazlası bu eşsiz programda sizleri bekliyor. Her gün birbirinin evlerine konuk olacak 5 yeni gelin, final günü 10 Çeyrek Altın'ı kazanmak için kıyasıya yarışıyor.

