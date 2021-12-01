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Gelin Evi'nin yeni sunucusu Aslı Hünel oldu! Gelin Evi ne zaman başlıyor?

01.12.2021 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de geçtiğimiz sezonlarda yayınlanan Gelin Evi isimli program yeniden ekranlara dönüyor. Yeni sunucusu Aslı Hünel'le ekranlara dönmeye hazırlanan Gelin Evi'nin yayın tarihi de belli oldu.

Gelin Evi'nin yeni sunucusu Aslı Hünel oldu! Gelin Evi ne zaman başlıyor?

Show Tv bir dönem ekrana getirdiği Gelin Evi'ni tekrar ekranlara getirme kararı aldı. Yeni sunucusu Aslı Hünel ile yakında izleyici ile buluşacak olan Gelin Evi'nde her gün 5 yeni gelin birbirlerinin evlerine konuk olacak.

Gelin Evi (2)

Çeyizler, sunumlar, evlilik teklifleri ve özenle hazırlanmış sofraların yer aldığı Gelin Evi, 13 Aralık Pazartesi günü seyirci karşısına çıkacak. Her gün birbirlerinin evlerine konuk olacak olan 5 yeni gelin 10 çeyrek altın ödülünü almak için yarışacak.

Gelin Evi (1)
5 yeni gelinin yarışmacı olarak katılacağı programda her gün birinin evinde toplanacak olan yarışmacılar, çeyizleri, sunumları, evlilik teklifi ve sürecini paylaşarak 10 çeyrek altın ödülünün sahibi olmaya çalışacak.

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Anahtar Kelimeler:
Aslı Hünel
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