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Gelin geldiği ailede şalgamcı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 11:31 | Son Güncelleme

ADANA’da 3 çocuk annesi Makbule Zat (57), kayınpederi ve eşinin mesleği olan şalgamcılığa, aileye gelin gelince çırak olarak başladığını, eşi kaza geçirince de işleri kendisinin yürütmeye başladığını söyledi.  Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde ahşap fıçıdan yaptığı kulübede şalgam satan Makbule ve Duran Zat (61) çifti, aile olarak yaklaşık 54 yıldır şalgamcılık yaptıklarını söyledi.

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA’da 3 çocuk annesi Makbule Zat (57), kayınpederi ve eşinin mesleği olan şalgamcılığa, aileye gelin gelince çırak olarak başladığını, eşi kaza geçirince de işleri kendisinin yürütmeye başladığını söyledi.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde ahşap fıçıdan yaptığı kulübede şalgam satan Makbule ve Duran Zat (61) çifti, aile olarak yaklaşık 54 yıldır şalgamcılık yaptıklarını söyledi. Eşi ve kayınpederinin meslekte çok başarılı oldukları dönemde aileye gelin geldiğini belirten Zat, "Ben 40 yıldır bu işin içindeyim. Aileye gelin geldiğimde kayınpederim şalgamcıydı. Meğer gelin gelmemişim de bu işe çırak olarak gelmişim. Eşimle birlikte bu fıçı kulübemizde şalgamımızı satıyoruz. Ben şalgamın üretim aşamasıyla ilgilenirken, o esnada eşim burada duruyor. Geri kalan vakitte ise ben kalıyorum" dedi.

‘GÜÇLÜ BİR KADINIM’

Aile olarak kimseye muhtaç olmadıklarını belirten Zat, eşi Duran Zat’ın kaza geçirmesinden sonra hiç tereddüt etmeden şalgamcılık mesleğini devam ettirmek adına elinden geleni yaptığını söyledi. Ailece birbirlerine her zaman destek olduklarını belirten Zat, "Bardağı 1,5 liradan günde 50- 60 bardak şalgam satıyoruz. Bu da bize yetiyor. İşimiz kaliteli, temiz olsun, önemli olan da bu. Hem bir ev kadını, hem bir anne olarak ben her şeyi yapabiliyorum. Güçlü bir kadınım. Hiç usanmadan her işe yetişebiliyorum. Aynı zamanda çeşit çeşit turşular yapıyorum. Şimdi de Adana'nın ünlü turunç reçelini yapıp satmaya başladım" diye konuştu.

Adana’nın en eski şalgamcılarından olduğunu söyleyen Duran Zat ise şalgamın insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekerek, "Ölümden başka her derde çare bir içecek" dedi. 25 yıl önce bir trafik kazası sonucu yürüme zorluğu çektiğini bundan dolayı işi tam anlamıyla yürütemediğini belirten Duran Zat, eşinin hem şalgamcılığı devam ettirip, hem de çocuklarını büyüttüğünü belirterek, teşekkür etti.

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