Burcu, durgun su kültüründe iyi tarım uygulamaları ve organik tarım uygulamaları çerçevesinde marul yetiştiriciliğine 3 havuzda üretimini iki katına çıkararak devam ediyor.

Bir havuzda 5 bin kök marul ile başladığı üretimde ilk hasadını gerçekleştirerek ürünlerini satan Burcu, başarısıyla köy halkının takdirini kazandı.

Burada eşiyle "köy hayatı" yaşadıklarını dile getiren Burcu, "Bu işe 'Genç Çiftçi' projesinden destek alarak başladım. Eşimle hayal ederek bu işe giriştik, eşimin bana desteği çok büyük. Köyde evimin yanında bir arsa kiraladım, seramızı burada kurduk. İlk etapta 5 bin kök marul ekerek hasadımı yaptım. İkinci etapta da 3 havuz kurarak yaklaşık 10 bin kök marul ektim. Şu an onların büyümesini heyecanla bekliyoruz, her gün çocuk sever gibi onları seviyoruz." diye konuştu.

Burcu, köyde bir "ilki" başardığını belirterek, "İstanbul'da doğup büyüdüğüm için köy ve sera ortamını bilmiyordum, kadınlara öncülük de yapmak için ve eşime destek amaçlı bu işe başladım." dedi.

Kadınların da bu tür işleri yapabileceğini vurgulayan Burcu, "Onlar da eşlerine, ailelerine maddi anlamda destek verebilir. Sağ olsun, devletimiz kadınlara öncelik tanıyor. Onlar da bu işi yapsınlar. Tüm kadınlarımız topraksız tarım yapabilir." ifadelerini kullandı.

- "İlk hasat gününü unutamayız"

İbrahim Burcu da eşinin büyük bir istek ve gayretle köye "yeni bir kalkınma hamlesi" getirdiğini söyledi.