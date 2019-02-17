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Gelin geldiği köyün muhtarı olmak istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 11:18 | Son Güncelleme

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Kurudere Mahallesinde muhtar adayı olan Serap Sarı, 23 yıl önce gelin geldiği köyü yönetmek istiyor - Şalvarını giyip kapı kapı dolaşarak komşularından destek isteyen Serap Sarı: - "Nasibimizde, kaderimizde ne varsa o olur ama köydeki bayanların çoğu beni destekliyor"

MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı 118 seçmenli Kurudere Mahallesinde muhtar adaylığını açıklayan ilk kadın olan Serap Sarı, şalvarını giyip kapı kapı dolaşarak komşularından destek istiyor.

Adını hemen yakınından geçen ve yıllar önce kuruyan dereden alan Kurudere köyü, 2012'de Büyükşehir Yasası ile mahalle statüsüne kavuştu.

Halkın temel geçim kaynağı meyvecilik olan mahallede, kiraz, erik, incir, armut ve üzüm üretiliyor. 50 hanede yaklaşık 130 kişinin yaşadığı mahallede 118 seçmen bulunuyor.

Mahalleye Turgutlu ilçe merkezinden 1997 yılında Süleyman Sarı ile evlenerek yerleşen Serap Sarı ise girişkenliğiyle kısa sürede herkesin dostluğunu kazandı.

Sarı, köyün sorunlarını çözmesi için diğer kadınların cesaretlendirmesi ve eşinin desteğiyle muhtarlığa adaylığını açıkladı.

Köyün ilk kadın muhtar adayı olan Sarı, öncelikle hemcinsleri olmak üzere tüm mahalleliden oy alabilmek için çalışma yürütüyor.

Şalvarını giyip kapı kapı dolaşarak komşularından destek isteyen Serap Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada köydeki kadınların talebiyle muhtar adayı olduğunu belirterek, "Ben biraz girişken ve konuşkan olduğum için köydeki bayanlar, muhtarlığa aday olmamı istedi. Herkes 'sen yapabilirsin' diye destekledi." dedi.

Köy kurulduğundan bu yana ilk kez bir kadın muhtar adayının çıktığına dikkati çeken Sarı, "Köyümüzde ihtiyaçlar var. Bu ihtiyaçları karşılamak için aday olayım dedim. Nasibimizde, kaderimizde ne varsa o olur ama köydeki bayanların çoğu beni destekliyor." diye konuştu.

Sarı, muhtar olması durumunda öncelikle mahallenin içme suyu sorunlarını gidereceğini belirterek, şunları kaydetti:

"İçme sularımızda sıkıntılar var, altyapı sistemimiz yok. Kadınlara özel oturabileceğimiz, bir araya gelebileceğimiz bir alan yok. Düğün salonumuz da yok, bunları yaptırmak istiyorum. İnşallah ben bunları yapabilirsem ilk olacağım. Gelin olduğum bu köyde muhtar adayı olmak gerçekten büyük bir mutluluk, çok güzel bir duygu. Herkes tarafından seviliyor ve sayılıyorum, seçimlerde hayırlısı neyse o olsun."

Seçimlerde yeniden aday olan mahalle muhtarı Selami Özcan da 50 haneli köyde 4 muhtar adayının bulunduğuna dikkat çekerek, "Adaylardan biri de kadın. Muhtarlık yarışı ilk kez bu kadar çetin geçecek. Arkadaşlarıma başarılar dilerim. Kadın adayımızın olması güzel bir şey, olması gerekiyordu. Seçim yarışına farklı bir renk kattı." ifadelerini kullandı.

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