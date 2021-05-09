HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Gelin- görümce ikinci katın balkonundan düştü

Gelin- görümce ikinci katın balkonundan düştü

09.05.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da, 2'nci kattaki evin balkonunda dengesini kaybeden kadın ile kendisini kurtarmaya çalışan yengesi Sevcan Ö., 10 metre yükseklikten yere düştü. Hastanede tedavi altına alınan ikilinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gelin- görümce ikinci katın balkonundan düştü

Olay, dün öğle saatlerinde Sincan Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Van'da yaşayan ve ismi öğrenilemeyen kadın, ağabeyi Hanefi ile yengesi Sevcan Ö'nün Ankara'daki evine geldi. Kıyafet asmak için balkona çıkan genç kadın, dengesini kaybetti.

Kızlarına mesaj attığı için mahkemelik olduğu çifti öldürdüKızlarına mesaj attığı için mahkemelik olduğu çifti öldürdü

Sevcan Ö., görümcesinin yere düşeceğini fark edince hızla balkona koştu. Sevcan Ö. hamle yaptığı sırada görümcesi düştü. Bu sırada dengesini kaybeden Sevcan Ö. de yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. İkili yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Sevcan Ö. ile görümcesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Öte yandan komşu Yahya Akgül de, Sevcan Ö.'nün hamle yaptığını ancak ikisinin beraber yere düştüğünü belirtti. Akgül, "Gelin ve kızın hayati tehlikeleri yok. Kız da misafir olarak burada bulunuyordu" dedi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
'Kum fırtınası' cami minaresini yıktı'Kum fırtınası' cami minaresini yıktı
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
nasıl bir balkon bu bir fotoğrafını çekeydiniz güvenliği zayıf herhalde.. bu kadar kolay düşülmemeli balkondan.. balkon demiri vs güvenliği yok mu acaba.. geçmiş olsun inşallah en kısa zamanda eski sıhhatlerine kavuşurlar acil şifalar
Neyseki hayati tehlikeleri yokmuş...fotoğraftaki pijamalı adam kimse :))

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da korkunç olay! Eve gelen yakınları buldu

İstanbul'da korkunç olay! Eve gelen yakınları buldu

Aşı önerisine kızdı! "Kapa çeneni!"

Aşı önerisine kızdı! "Kapa çeneni!"

Garip'in Fatoş'u bakın şimdilerde ne yapıyor! İşte son hali

Garip'in Fatoş'u bakın şimdilerde ne yapıyor! İşte son hali

Dünya alarma geçmişti! Kontrolden çıkan Çin'e ait roket düştü

Dünya alarma geçmişti! Kontrolden çıkan Çin'e ait roket düştü

Koronavirüs temaslıları ne zaman korona testi yaptırmalı? Uzman isim açıkladı

Koronavirüs temaslıları ne zaman korona testi yaptırmalı? Uzman isim açıkladı

Şaşırtan görüntü! İstanbul'dan görüldü

Şaşırtan görüntü! İstanbul'dan görüldü

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

7 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

7 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sosyal medyayı sallamıştı! Animasyon film kaldırıldı

Sosyal medyayı sallamıştı! Animasyon film kaldırıldı

Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte masadaki 3 aşamalı plan

Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte masadaki 3 aşamalı plan

Diyanet'ten Ramazan için 'lüks tekne kiralandı' iddiasına yanıt

Diyanet'ten Ramazan için 'lüks tekne kiralandı' iddiasına yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.