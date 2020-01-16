Gelin ile görümce sırt sırta verdi, kendi işlerini kurdu

Elazığ’ın Keban ilçesinde gelin ile görümce sırt sırta vererek kurdukları iş yerinde yöresel yemeklerle ekonomik kazanç elde etmeye başladı.

Keban ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Hacer Albayrak (42) ile abisinin eşi 3 çocuk annesi Hediye Celayir (40) evlerine gelen misafirlerin, ikram ettikleri yemekleri çok beğenerek ‘Yöresel yemeklerle ilgili bir iş yeri açmalısınız’ demeleri üzerine harekete geçti. Bunun üzerine gelin ile görümce, patila, sac, yufka ekmeği, börek, kömbe, Harput köfte gibi yöreye ait yemeklerden oluşan iş yerini açtı. Ağın ile Malatya’nın Arapgir ve Kemaliye ilçelerine giden yol güzergahı üzerindeki iş yerlerini işleten gelin ile görümce müşterilerden olumlu geri dönüş aldı. Gelin ile görümce, ilerleyen zamanda işlerini büyütüp daha çok kadına istihdam alanı oluşturmayı hedefliyor.

"Kadın isterse yapabilir”

Dükkan açma fikri hakkında bilgi veren Görümce Hacer Albayrak, “Gelin ile görümce olarak böyle bir yer açmayı düşündük. Elazığ yöresine ait patila, ekmek ve yemekler yapmayı düşündük. Ağabeyimin destekleri ile burayı açtık. Kadın isterse yapabilir. Kadın güçlüdür, çocuklarına, eşine ve evine destek olabilir. Böyle bir yer açtık ve çok da güzel oldu. Görenler çok memnun kaldı. Saç ve yufka ekmekleri, Elazığ yöresine ait kömbe, börek, içli ve Harput köfteleri yapıyoruz. Gelen misafirlerimize zaten bu yiyecekleri ikram ediyorduk ve hep beğenirlerdi. Keşke bir dükkan açsanız diyorlardı. Bu fikir bizim de kafamıza yattı. Gelin ve Görümce olarak ağabeyime danıştık. O da bizi kırmadı ve dükkanı açmamıza yardımcı oldu” dedi