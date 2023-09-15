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Gelin-kaynana kavgası 'alevli' bitti! Sinir krizi geçirdi, benzin döküp evi ateşe verdi

15.09.2023 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’da, eşi ve kayınvalidesiyle tartışıp, sinir krizi geçiren K.Ş.(24) isimli kadın, kendisi ve kızı B.E.Ş.’nin (3) içinde bulunduğu evi benzin döküp ateşe verdi. Çevredekiler tarafından alevlerin arasından kurtarılan anne ile kızı, hafif yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. İşte detaylar...

Gelin-kaynana kavgası 'alevli' bitti! Sinir krizi geçirdi, benzin döküp evi ateşe verdi

Yangın, saat 13.30 sıralarında Köroğlu Mahallesi Karga Tepesi Sokak’ta 2 katlı evin üst katında meydana geldi. İddiaya göre, K.Ş. isimli kadın, evde eşi A.Ş. ve kayınvalidesiyle tartıştı. Tartışma sonrası sinir krizi geçiren kadın, kızı B.E.Ş. ile yalnız kaldığı sırada eve benzin döküp ateşe verdi. Kısa sürede alevler tüm evi sardı.

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Evden alevlerin yükseldiğini fark eden çevredekiler, kadın ve kızını kurtarıp, İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Anne ve kızı hastanede tedavi altına alındı.

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

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