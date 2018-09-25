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Gelin, kaynanasını sokak ortasında tekme tokat dövdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 09:47 | Son Güncelleme

Bursa'da bir gelin, Alzheimer hastası kaynanasını sokak ortasında tekme tokat dövdü. Vicdansız gelinin kaynanasını darp etme anı kameralara yansıdı.

Bursa'da Alzheimer hastası yaşlı kadın sokak ortasında tekme tokat darp edildi. Yaşlı kadını baş örtüsünden tutarak ite kaka eve götürmek isteyen gelinin kaynanasına yaptığı işkence mahalleli tarafından kamerayla anbean kaydedildi.

YERDE YATAN KAYNANASINI DEFALARCA TOKATLADI

Mahalleli tarafından uzun zamandır yüzü gözü mosmor görülen yaşlı kadının gelini tarafından dövüldüğü ortaya çıktı. Cani gelin evde defalarca dövdüğü kaynanasına bu sefer sokak ortasında işkence yaptı. Yerde yatan kaynanasına defalarca tokat atan cani gelin, "Sen geberir misin? Sen kafir gibisin." diyerek işkencesine herkesin gözü önünde devam etti.

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Bursa Alzheimer gelin kaynana

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
bu videoyu çekene kadar yardım etseydin ayırsaydın ya
KADINLAR DA VİJDAN YOK SABIR YOK ALLAH KORKUSU YOK HESAP DA İNTİKAM ALIYOR AMA ALLAH BELASINI VERİRİ ALLAH UNUTMAZ
kaynanasını darp eden bu kadının akıl sağlığı yerinde değildir muhtemelen. veya bu yaptığının zulüm olduğunu bilmeyecek kadar cahil. ama esas sorun şu, biz neden bu görüntüyü kameraya almak yerine müdahale etmeyi tercih etmeyecek kadar vicdansiziz.???
yazık ya ne haldeyiz ne küçüge sevgimiz ne büyüye saygımız kaldı ablam birde kapalı bunlar o başörtüyü allah için takıyorlarsa hiç mi korkmuyorlar allahın gazabından
ordakilerde izlemekle yetinmiş onlarada gelecek sıra bir insan evladı yok muydu dur diyecek yazık
Rabbim sen bu insanlari hidayet eyle, hidayetleri mumkun degilse o kulunu insanliktan nasibini Almamiş o yaratiğın elinden kurtar kendisine de ayni eziyeti yaşatmadan canını alma bizleri de bu hâle düşmekten muhafaza eyle ...Âmin ..
ALLAH sanada versin o yaşlı kadından daha beter olursun inşallah
Senin sonun nasıl olacak bak şimdi merak ettim gerçekten......
Savcılık harekete geçmesi lazım. İnsan severler nerdesiniz?
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