Gelin, kaynanasını sokak ortasında tekme tokat dövdü

Bursa'da Alzheimer hastası yaşlı kadın sokak ortasında tekme tokat darp edildi. Yaşlı kadını baş örtüsünden tutarak ite kaka eve götürmek isteyen gelinin kaynanasına yaptığı işkence mahalleli tarafından kamerayla anbean kaydedildi.

YERDE YATAN KAYNANASINI DEFALARCA TOKATLADI



Mahalleli tarafından uzun zamandır yüzü gözü mosmor görülen yaşlı kadının gelini tarafından dövüldüğü ortaya çıktı. Cani gelin evde defalarca dövdüğü kaynanasına bu sefer sokak ortasında işkence yaptı. Yerde yatan kaynanasına defalarca tokat atan cani gelin, "Sen geberir misin? Sen kafir gibisin." diyerek işkencesine herkesin gözü önünde devam etti.

