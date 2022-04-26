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Gelin olamadan hastanelik oldu! Yüzü tamamen değişti

26.04.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralyalı bir kadın, düğünü öncesi kaşlarına bakım yaptırmak istedi. Ancak gittiği güzellik merkezi hayatının en kötü günlerini yaşamasına neden oldu. Kaşlarının rengini değiştirmek ve bakım yaptırmak isteyen talihsiz kadın, korkunç bir alerjik reaksiyona maruz kaldı. Genç kadın kendisine yanlış prosedürün yapıldığını iddia etti. Görünüşü tamamen değişen kadın, günlerce hastanede kaldı ve düğününü ertelemek zorunda kaldı.

Gelin olamadan hastanelik oldu! Yüzü tamamen değişti

Tamika Cleggett adındaki Avustralyalı bir gelin, düğünü öncesi kaşlarına bakım yaptırmak istemişti. Kaş bakımı, renk değişimi gibi ufak işlemler için gittiği güzellik merkezi kâbusu yaşamasına neden oldu. Yapılan işlemler sonrası genç kadının yüzü korkunç bir alerjik reaksiyon yüzünden tanınmaz hale geldi.

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30 yaşındaki Tamika Cleggett, güzellik merkezinin kendisine yanlış prosedür uyguladığını ve bu yüzden mağdur olduğunu iddia etti.

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Avustralya’da basına konuşan Cleggett, "İlk başta kaşınmaya başladı. Sonrasında yanma hissi geldi. Kaşındıkça daha da kötü oldu. Oldukça kötü kabardı, neredeyse yanık gibi, sonra kabuk başladı" dedi.

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GÖZLERİ TAMAMEN KAPANDI

Alerjik reaksiyon yüzünden gözlerinin “tamamen kapandığı” ve 24 saat boyunca göremediği noktaya kadar yoğunlaştığını dile getirdi. Durumu daha da kötüleşen genç kadın hastaneye kaldırıldı. Dört gün boyunca yaşadığı semptomlar yüzünden zor günler geçiren Cleggett, "Kesinlikle yaşadığım en acı verici şeydi. En az dört gün boyunca daha da kötüleşmeye devam etti ve ardından sıvı birikimi durdu," dedi.

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YÜZÜ DEFORME OLDU

Düğününe dört ay kala yaşanan bu durum yüzünden düğünü iptal oldu. Yüzü deforme olan genç kadın, “Koridorda uzaylı gibi yürüyeceğimden endişelendim” dedi.

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MUTLAKA TEST YAPIN

Tamika Cleggett, yaşadıklarını başkaları yaşamasın diye durumunu TikTok hesabından paylaştı.

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Farkındalık yaratmak ve güzellik bakımlarından önce insanları "test yapmaya" teşvik etmek istediğini dile getirdi.


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