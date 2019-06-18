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Gelin saçında ’doğal konsept’ dönemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 10:56 | Son Güncelleme

Saç ve makyaj trendlerinde popüler olan gösterişli konseptler bu yaz yerini daha doğal konseptlere bıraktı.Yaz sezonuna girilmesiyle birlikte saç ve makyaj trendleri kadınların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

Gelin saçında ’doğal konsept’ dönemi

Saç ve makyaj trendlerinde popüler olan gösterişli konseptler bu yaz yerini daha doğal konseptlere bıraktı.
Yaz sezonuna girilmesiyle birlikte saç ve makyaj trendleri kadınların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Saç ve makyaj trendlerinde ise önceki sezonlarda daha gösterişli konseptler tercih edilirken bu yılın yaz sezonunda doğal seçimler rağbet görüyor. Düğün sezonunun da gelmesiyle birlikte gelin saç ve makyajlarındaki seçimler de genellikle yine yaz trendlerinde tercih edilen doğal konseptler oluyor.

"Şimdi saçlar ve makyajlar daha doğal"
Önceleri daha dikkat çekici ve doğal olmayan konseptlerin ön planda olduğunu ifade eden Dünya Kuaförler Konfederasyonu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Başkanı Mustafa Ceylan, “Konsept artık eskisi gibi değil, yoğun makyajlar yok. Herkes saçlarını çok doğal istiyor. Bizim için de daha kolaylık oldu. Eskiden daha düz topuzlar, daha sanatsal saçlar isteniyordu. Şimdi saçlar ve makyajlar daha doğal. Gelinlerimiz bazen kendilerini kaptırıp çok güzel olmak için kirpikler, takma saçlar ve dolgu makyajlar gibi taleplerde bulunuyorlar. O zaman da tabi başka birisi oluyor gelin. Bunu isteyenler de oluyor tabi ama buna cevap vermek için gelinin dediğini yapmak zorunda kalıyoruz bazen. İnsanlar artık doğallıktan yana ama abartı şeyler de oluyor tabii. Eskiden simli saçlar vardı, pul dökerdik. Bunların hiçbirisi kalmadı, daha doğal saçlar ve makyajlar yapıyoruz” şeklinde konuştu.

"Fiyatlar bin ila bin 500 lira arasında"
Otellere gidip insansız hava araçlarıyla çekimler yaptıklarını anlatan Ceylan, “Ortalama gelin başlarının fiyatları bin lira ve bin 500 lira arasında. Bazen otele çağırıyorlar. Otele gittiğimiz zaman da 2 veya 3 katı fiyat alıyoruz. Otelde daha güzel oluyor. Dronelarla çekimler yapılıyor. Gelinin yanında 4-5 kişi olduğu zaman da ortalama 2 bin, 2 bin 500’e kadar çıkıyor fiyatlar” ifadelerini kullandı.

"Gelinler kuaförün kullanacağı malzemeleri öğrenmeli"
Mustafa Ceylan, "Gelinlere 1 hafta önce kuaförlere gidip ne malzemeler kullanıldığını öğrenmelerini ve kuaförlerin sosyal medya hesaplarını takip etmelerini öneriyorum. Sadece randevu alasıya kadar değil, randevu aldıktan gelin çıkasıya kadar aynı şeyi yapmak zorundayız. Gelinler önceden gidip bir planlama yapmak zorunda. Tarz da çok önemli, çok iyi kuafördür ama o bayana uymuyordur, onun tarzı değildir. En iyi kuaför müşteri ne istiyorsa ona uyandır. Kişiye göre cevap vermemiz gerekiyor" dedi.

Gelin saçında ’doğal konsept’ dönemi

Gelin saçında ’doğal konsept’ dönemi

Gelin saçında ’doğal konsept’ dönemi

Gelin saçında ’doğal konsept’ dönemi

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