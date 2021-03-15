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Gelin, taksit ödeme kavgasında kaynanasını yaraladı

15.03.2021 10:08 | Son Güncelleme:
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Eve aldığı mobilyaların taksit ödemesi yüzünden kavga eden gelin ve kaynana mahkemelik oldu.

Eve aldığı mobilyaların taksit ödemesi yüzünden kavga eden gelin ve kaynana mahkemelik oldu. Kayınvalidesini yaralamakla suçlanan gelin, ‘hakaret ve yaralama’ suçundan, kayınvalide ise ‘tehdit’ suçundan sanık sandalyesine oturdu.
Kayınvalidesiyle birlikte yaşayan gelin, evine yeni mobilya aldı. Bir süre sonra eşiyle yaşadığı geçimsizlik sebebiyle boşanan gelin, mobilyaları evde bırakarak baba ocağına döndü. Aylar sonra, babasının evine gelen haciz ibranamesiyle hayatının şokunu yaşayan genç kadın, kayınvalidesinin evinin yolunu tuttu. İddiaya göre, gelin kaynanasını yaraladı. Komşularının araya girmesiyle gelin kaynana kavgası bitti. Olayın ardından polis merkezine koşan gelin ve kaynana birbirlerinden şikayetçi oldu. Olaya dair iddianame hazırlayan Cumhuriyet Savcısı, gelin hakkında ‘hakaret ve yaralama’, kayınvalide hakkında ise ‘tehdit’ suçundan dava açtı. Asliye Ceza Mahkemesi, gelini mahkum ederken, kayınvalidenin beraatine hükmetti. Kararı sanık gelin temyiz edince devreye Yargıtay 4. Ceza Dairesi girdi.
Gelinle kaynananın mobilya taksiti yüzünden kavga ettiğine dikkat çekilen Yargıtay kararında; “Eskiden kayınvalide gelin olan katılan sanıkların arasında mobilya taksitlerinin ödenmesi konusunda anlaşmazlık olduğu ortadadır. Sanık gelin, ‘Ben boşanma sonrası o evden ayrıldım, mobilyalar onlara kaldı, ancak taksitleri ödemedikleri için bana haciz ihbarnamesi geldi’ şeklinde ifade vermiştir. Olayın çıkış nedeni ve gelişmesi değerlendirilerek, sonucuna göre sanık gelin hakkında haksız tahrik hükmünün uygulanıp uygulanmayacağının değerlendirilmemesi yasaya aykırıdır. Sanığın sabıkasında görülen tek kaydın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin olması dikkat çekicidir. Yasada, ‘Denetim süresi içinde, kişi hakkında kasıtlı bir suç nedeniyle bir daha hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemez’ hükmü vardır. Daha önce verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararın kesinleşme tarihi itibariyle engel oluşturmaması karşısında, yargılama sürecindeki davranışları olumlu bulunarak, takdiri indirim uygulanan ve açıkça hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep etmiştir. Sanık hakkında diğer koşullar değerlendirilmeden, ‘sanığın adli sicil kaydı göz önüne alındığında’ şeklindeki yasal olmayan gerekçeyle, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi yasaya aykırıdır. Sanığın mahkemece tespit edilen ekonomik durumuna göre ev hanımı olup ve hakkında devam etmekte olan icra takibi bulunduğunun anlaşılması karşısında, sanığın ekonomik durumu gerekçe gösterilerek bir gün karşılığı adli para cezasının miktarının alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi de yasaya aykırıdır. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

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