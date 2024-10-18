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  4. Gelin tırını düğün arabası yaptı: Ankara sokaklarında renkli görüntüler!

Gelin tırını düğün arabası yaptı: Ankara sokaklarında renkli görüntüler!

18.10.2024 11:55
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Ankara'da kadın bir tır şoförü, tırını düğün arabası yaptı. Konvoyun başında yer alan tır Ankara sokaklarında tur attı.

Gelin tırını düğün arabası yaptı: Ankara sokaklarında renkli görüntüler!

Ankara'da tır şoförlüğüyle geçimini sürdüren çift, düğünlerinde Leyla Elaldı'nın tırını süsleyerek düğün arabası olarak kullandı. Mutlu çift, Leyla Elaldı'nın sürdüğü tırla konvoya katılarak düğünün yapılacağı alana gitti.

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"HER ŞEY ÇORAP SÖKÜĞÜ GİBİ BİRDEN GELİŞTİ"

Hem nikahında hem de düğününde tırını gelin arabası olarak kullandığını belirten Elaldı, “Sosyal medya hesabımdan soru cevap etkinliği yaparken eşimin kız kardeşi ‘yengem olur musun' demişti. Ben de ‘ablan olarak kalayım' demiştim ancak sonra abisiyle tanıştırınca her şey çorap söküğü gibi birden gelişti. Bir baktık nikah masasındayız, bir baktık düğün salonundayız. Kendi aracımı gelin arabası yapmak müthiş bir duygu” diye konuştu.

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"KENDİ İŞİMİZİ YAPARAK DÜNYAYI KEŞFEDECEĞİZ"

Damat Emre Seçkin ise “5-6 aydır sürekli yurt dışında olduğumuz için ailelerimize vakit ayıramadık. Zaten sürekli yurt dışındayız. Hafta sonları istirahatlerimizde yurt dışında farklı ülkelerde yine balayı yapabiliriz ama daha çok ailemizle vakit geçirmek için balayı planı yapmadık. Eşimle birlikte dünyayı keşfetmek istiyoruz. Kendi aracımızla, kendi işimizi yaparak dünyayı keşfedeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Şoför Ankara gelin Tır
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