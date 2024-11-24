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  4. Gelin ve damadın drift şovu pahalıya patladı! 161 bin ceza yediler

Gelin ve damadın drift şovu pahalıya patladı! 161 bin ceza yediler

24.11.2024 21:38
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Antalya'da aralarında gelin ve damadın da olduğu bir grup, kuralları hiçe sayarak yolu trafiğe kapatıp drift attı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından düğün konvoyundaki 5 araca toplam 161 bin 165 TL ceza kesildi.

Gelin ve damadın drift şovu pahalıya patladı! 161 bin ceza yediler

Antalya'nın Kepez ilçesinde bugün bir düğün konvoyunda gelin arabası başta olmak üzere bazı araçlar ana yolu trafiğe kapatarak drift attı.

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DAMAT DRİFT ATARKEN GELİN BUKETİ SALLADI

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Trafik ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda 5 aracın drift attıklarını tespit etti.

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2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 116. maddesince 5 araca toplam 161 bin 165 TL para cezası uygulandı.

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Görüntülerde lüks araçlarla atılan drift sırasında bir araçta gelin ve damadın da olduğu görüldü. Damadın araca drift attırırken gelinin elindeki buketi sallaması dikkat çekti. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya Drift
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