HABER

Gelin ve damat, bisikletli konvoyla mutluluğa pedal çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 16:19 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bisiklet turunda tanıştıktan sonra evlenmeye karar veren Ömür Saygılı (26) ve Kadir Aktürk'ün (28) düğün konvoyu da bisikletlerden oluştu. Bisiklet tutkunu çift, süsledikleri bisikleti ve onlarca bisikletli arkadaşları ile mutluluğa pedal çevirdi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde bisiklet turunda tanıştıktan sonra evlenmeye karar veren Ömür Saygılı (26) ve Kadir Aktürk'ün (28) düğün konvoyu da bisikletlerden oluştu. Bisiklet tutkunu çift, süsledikleri bisikleti ve onlarca bisikletli arkadaşları ile mutluluğa pedal çevirdi.

İnegöl'de yaşayan Ömür Saygılı ile Kadir Aktürk, amatör olarak katıldıkları bisiklet turunda tanıştı. Bir süre sonra sevgili olan Saygılı ile Aktürk, daha sonra evlenmeye karar verdi. Bisiklet tutkunu çift, düğün konvoyunu, gelin arabasıyla değil, süsledikleri bisiklet ile gerçekleştirdi. Nikah salonuna giden genç çifte, 50 civarında bisikletli eşlik etti. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın da bisikletiyle katıldığı konvoy, nikah salonunda son buldu. Bisikletli düğün konvoyunu görenler ise şaşkınlarını gizleyemedi. Çift olarak uzun süredir bisiklete bindiklerini belirten damat Kadir Aktürk, "İnegöl'de bir farkındalık oluşturmak için böyle bir düğün konvoyu düzenlemek istedik. Yıllardan bu yana bisiklete biniyoruz. Bisiklet sayesinde eşimle tanıştım. Konvoyumuzu araçsız yaptık. Çıkartacağımız gürültüyle insanları rahatsız etmek istemedik. Farklı bir organizasyon oldu, hayal etmiştik gerçek oldu" dedi. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise genç çifte mutluluklar diledi.

Bir ilçeyi dolandırdı, sırra kadem bastıBir ilçeyi dolandırdı, sırra kadem bastı
Ümraniye'de 6 kişinin yaralandığı kaza kameradaÜmraniye'de 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Efsanevi Sarıkız Edremit’te anıldıEfsanevi Sarıkız Edremit’te anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Rusya'dan sert açıklama: Riske atıyor

Rusya'dan sert açıklama: Riske atıyor

Diagne'nin yeni takımı belli oldu!

Diagne'nin yeni takımı belli oldu!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

15 kişi gelip suçluyu kaçırmak için polisle çatıştılar

15 kişi gelip suçluyu kaçırmak için polisle çatıştılar

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da dağlık alanda mahsur kalan turist kurtarıldı

Dağlık alanda mahsur kalan turist kurtarıldı

Muğla'da 35 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik yakaladı! Aralarında çocuklar da var

Dağa kaçırıldığı iddia edilen Mehmet Akar hakkında karar verildi

Dağa kaçırıldığı iddia edilmişti! Karar verildi

Akıncı İnsansız Hava Aracı’nın motoru ilk kez çalıştı

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Son dakika: Rize'de kayıp 2 dağcıya ulaşıldı

Rize'de kayıp 2 dağcıya ulaşıldı

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.