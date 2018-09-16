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Gelin ve damat, düğün öncesi feribotta eğlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 13:02 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'ya yaz mevsimi boyunca tatilcileri taşıyan feribot, gelin ve damadın eğlencesine sahne oldu.

Gelin ve damat, düğün öncesi feribotta eğlendi

Burak GEZEN/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'ya yaz mevsimi boyunca tatilcileri taşıyan feribot, gelin ve damadın eğlencesine sahne oldu. Geyikli'den Bozcaada'ya giden feribottaki Esin (30) ve Samet Baş (30) çifti, akşamki düğün öncesi davul ve klarnet eşliğinde oynayıp dans etti. Feribottaki tatilciler ise şaşkın bakışlarla eğlenceyi izledi.
Bozcaada’da restoran işleten Samet Baş ile Esin Baş, dün, akşamki düğünleri öncesi Çanakkale'ye kuaföre gitti. Çift, dönüşte gelin arabasıyla Geyikli’den tarifeli seferini yapan feribota bindi. Feribot hareket ettikten bir süre sonra davul ve klarnet sesi yankılanmaya başladı. Baş çifti, gelin arabasından inip, müzik eliğinde oynadı. Yolculuk boyunca davul ve klarnet sesi susmadı. Eğlence, zaman zaman keman eşliğinde gelin ve damadın dans etmesiyle romantik bir hal aldı. Tatilciler ise tebessüm ve şaşkın bakışlarla Bozcaada’ya kadar eğlenceye izledi. Samet Baş, eşi Esin ile birlikte hayatlarının en mutlu günlerini yaşadıklarını belirterek, "Bozcaada'da yaşayan insanlar için gemide başlar eğlence" dedi.
Feribot, Bozcaada iskelesine yanaştığında bir sürpriz de çiftin arkadaşları yaptı.Tüm araçlar indikten sonra feribotun kapağına bir araç çapraz olarak park edildi ve gelin arabısının önü kesildi. Gelin ve damat bir süre daha feribotta arkadaşları ile birlikte oynadı.
Esin ve Samet Baş çifti, Bozcaada Kale Dibi'ndeki bir kafede yapılan düğünle dünya evine girdi.

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Gelin ve damat, düğün öncesi feribotta eğlendiGelin ve damat, düğün öncesi feribotta eğlendiGelin ve damat, düğün öncesi feribotta eğlendiGelin ve damat, düğün öncesi feribotta eğlendi

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