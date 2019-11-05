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Gelin ve damat, düğün salonundan çekiciyle ayrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 13:51 | Son Güncelleme

 ADAPAZARI'nda, düğün sonrası damadın arkadaşları, gelin arabasını çekiciye yükleyerek, çifti evlerine götürdü.

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI'nda, düğün sonrası damadın arkadaşları, gelin arabasını çekiciye yükleyerek, çifti evlerine götürdü.

Adapazarı'na bağlı Çelebiler Mahallesi'nde, Tuncay ve Seda Fidan, düzenlenen düğünle hayatını birleştirdi. Damadın arkadaşları, düğün sonrası çifte sürpriz yaptı. Fidan çifti, evlerine gitmek üzere gelin arabasına bindikleri sırada, arkadaşları da aracı çekiciye yükledi. Çift, çekicinin üzerine alınan gelin arabasıyla evlerine götürüldü.

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