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  4. Gelin ve damat ile davetlilere 111 bin 300 TL maske mesafe cezası

Gelin ve damat ile davetlilere 111 bin 300 TL maske mesafe cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 10:00 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde yapılan sokak düğününde maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı için gelin ve damadın da aralarında bulunduğu 35 kişiye 111 bin 300 TL para cezası kesildi.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı İdem Mahallesi’nde geçen hafta sonu yasak olmasına rağmen bir sokak düğünü düzenlendi.

Adana’nın Kozan ilçesinde yapılan sokak düğününde maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı için gelin ve damadın da aralarında bulunduğu 35 kişiye 111 bin 300 TL para cezası kesildi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı İdem Mahallesi’nde geçen hafta sonu yasak olmasına rağmen bir sokak düğünü düzenlendi. Düğünde sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı ve maske takılmadığı ihbarı üzerine düğünün yapıldığı yere jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma, sosyal mesafe kurallarına uyulmadığını ve maske takılmadığını belirledi. Aralarında gelin ve damadın da bulunduğu toplam 35 kişiye 111 bin 300 TL para cezası kesildi.

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