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Gelin ve damat kar üstünde halay çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 14:40 | Son Güncelleme

En mutlu günlerini farklı kılmak isteyen gelin ve damat Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi’nde kar üstünde davul ve zurna eşliğinde halay çekti.Sivas’ta merkeze bağlı Yakuoğlan köyünde yaşayan Osman ve Hesna çifti en mutlu günlerini farklı kılmak amacıyla yakınları ile birlikte 2 bin 552 metre yükseklikteki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi’ne geldi.

Gelin ve damat kar üstünde halay çekti

En mutlu günlerini farklı kılmak isteyen gelin ve damat Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi’nde kar üstünde davul ve zurna eşliğinde halay çekti.
Sivas’ta merkeze bağlı Yakuoğlan köyünde yaşayan Osman ve Hesna çifti en mutlu günlerini farklı kılmak amacıyla yakınları ile birlikte 2 bin 552 metre yükseklikteki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi’ne geldi. Burada davul ve zurna eşliğinde halay çeken çift doyasıya eğlendi. Soğuğa aldırış etmeyen gelin ve damadın yakınları da çifte eşlik etti. Genç çift kar üstünde düğün günlerini farklı kılarak ölümsüzleştirdi. Yöresel kıyafetle halay çekenleri gören vatandaşlarda halaya katıldı.
Sosyal medya hesabından genç çifti kutlayan Sivas Valisi Salih Ayhan,"Ne hoş bir kare, mutlu olmamak mümkün değil. Genç çifte mutluluklar dilerim."dedi.

Gelin ve damat kar üstünde halay çekti

Gelin ve damat kar üstünde halay çekti

Gelin ve damat kar üstünde halay çekti

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